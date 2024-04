Mauricio Macri felicitó al bloque del PRO por no acompañar el aumento de los senadores

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mauriciomacri/status/1781070409221259717?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false Quiero felicitar al bloque del PRO por su decisión de no acompañar la duplicación del sueldo de los senadores. Este momento tan delicado que atravesamos los argentinos nos necesita a todos comprometidos con la austeridad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 18, 2024

A pesar del posteo del exjefe de Estado, la vicepresidenta Victoria Villarruel fue explícita en su descargo y había asegurado que “todos los bloques” votaron a favor del aumento. Esto generó polémica también entre sus seguidores que defendieron la postura de Macri, aunque Villarruel insistió en su posición y hasta se molestó con un usuario.

Es que uno de los usuarios de la red social mencionada le respondió: "De todos los bloques, no". A lo que la presidenta del Senado afirmó: "Te falta información. Y más cuando opinas sin saber y contradiciendo a quien si. Ubícate un poco".

Te falta información. Y más cuando opinas sin saber y contradiciendo a quien si. Ubícate un poco. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 18, 2024

Villarruel sobre el aumento: "Es legal y no tengo herramientas para frenarlo"

La vicepresidenta Victoria Villarruel argumentó: “Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones”.

En una publicación en su cuenta de la red social X, Villarruel aclaró que, como vicepresidenta, no tiene la autoridad para “obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos” ya que no es senadora.

“Podría haberme levantado para que no se tome mi foto y parte del periodismo y los trolls me acusen de algo en lo que NO tengo injerencia, pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”, añadió.