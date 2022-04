Gerardo Morales: "Milei es uno de esos pitucos acomodados que no se sabe de que vive, no tiene idea de lo que es la realidad"

patricia bullrich.jpg Gerardo Morales opinó sobre el repudio de Patricia Bullrich sobre el rechazo a incorporar a Javier Milei por parte de Juntos por el Cambio. (Foto: archivo)

¿Qué dijo Gerardo Morales sobre Javier Milei?

"Es uno de esos pitucos acomodados que yo no sé de que viven todavía, que no tienen la mínima idea de lo que es la realidad. Lo de Javier Milei es muy vacío, muy hueco. Tiene que crecer un poco de edad, conocer un poco el país, me gustaría llevarlo a algún barrio pobre, que le conozca la cara a un pobre, por eso es necesario tanto Estado como sea suficiente para que haya educación pública; salud pública, escuela pública, etc.".

El funcionario advirtiò que la oposición "no tiene que engancharse en la ola derechista facilista que no lleva a ningùn lado, es un salto al vacìo, y por eso tenemos que sacar al paìs de fracaso en fracaso en el que vive".

"Macri y Bullrich tienen un pensamiento bastante cercano al de Milei, que no lo compartimos, pero en el reglamento y normas de convivencia que aprobamos ayer establece que tiene que haber unanimidad para incorporar otras fuerzas polìticas al espacio", se defendió Morales, al mismo tiemp oque aconsejó poner las energías en "unificar Juntos por el Cambio".