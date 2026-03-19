Expectativas por la reaparición de Mauricio Macri en una cumbre del PRO y una eventual candidatura

El primer orador fue el jefe de Gobierno porteño y primo del exmandatario, Jorge Macri: "Tuvimos la suerte de tener el primer presidente no peronista que terminó su mandato, algo que sentó las bases de mucho de lo bueno que está ocurriendo hoy en Argentina".

"Estamos de pie, estamos vivos, existimos y tenemos muchas ganas de seguir haciendo", agregó.

Mauricio Macri encabezó la nueva cumbre del PRO. Foto PRO

Estaban presentes gobernadores como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut); diputados y senadores, entre ellos Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Paula Bertol y Laura Alonso.

También estuvieron presentes el legislador bonaerense y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, vicepresidenta del partido a nivel nacional.

En cambio, no llamó la atención la ausencia -avisada- del ministro del Interior de Javier Milei y referente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, quien según pudo saber A24.com, le dijo a su círculo más cercano que a pesar de cumplir funciones en el Gobierno nacional, sigue formando parte del partido amarillo y por ahora nadie en la Casa Rosada le pidió que pase su afiliación a La Libertad Avanza de Karina y Javier Milei.

El evento sirvió para poner en funciones al nuevo secretario general del partido amarillo, el diputado nacional y mano derecha de Macri, Fernando de Andreis.

Cumbre del PRO

De Andreis dijo que "es un día que nace algo nuevo, con la presencia de más de 5000 dirigentes. No sé quién puede hacer algo así hoy".

De Andreis destacó la cantidad de representantes que llegaron desde todas las provincias y que muestra que el PRO "es un partido federal".

En el acto habrá un espacio de debate de la Fundación Pensar, el think tank del partido amarillo en temas de gestión, "para discutir sobre la coyuntura y los temas que preocupan a los argentinos" como "la implicancia de la IA en el empleo y el trabajo, y la guerra en Medio Oriente".

Fernando De Andreis, asumió como nuevo secretario General del PRO. Foto captura

"El ADN del PRO es el desafío de Argentina en materia de infraestructura. Después vendrán los momentos de charlas más políticas", aclaró De Andreis, que admitió que "la expectativa y desafío es reconectar con el histórico votante que quiere un cambio en Argentina, que quizá por las internas de 2023 y el mérito del Presidente, hoy se siente más representado por Milei".

De Andreis prometió como secretario general del PRO que "en 2027 van a ver mucha renovación de dirigentes y de posturas del partido mirando a los próximos 20 años".

Las candidaturas, ¿para más adelante?

Laura Alonso, vocera del gobierno porteño. Foto PRO

El evento sirvió de puntapié inicial para plantear la posibilidad de empezar a impulsar candidatos en todos los niveles en 2027 y apareció con expectativas la figura del expresidente Macri, a quien Laura Alonso definió como "el más competitivo" hoy para pelear por el sillón de Rivadavia.

"Macri es el más competitivo, se fue con el 41% de los votos", y "fue el primer presidente no peronista en terminar su mandato", fueron algunas de las frases de referentes del PRO que lanzaban a medida que iban llegando al evento.