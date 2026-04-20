Caso Adorni: semana de declaraciones clave en la investigación de las propiedades del jefe de Gabinete

Las nuevas citaciones se suman a una serie de medidas que la fiscalía viene impulsando para reconstruir la trazabilidad de la operación inmobiliaria y el movimiento patrimonial del funcionario. El expediente sigue bajo la órbita del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga la compra del departamento concretada el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares.

Manuel Adorni jefe de gabinete

El eje del caso es la estructura del acuerdo: las jubiladas vendedoras del inmueble, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, no solo participaron como propietarias, sino también como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, sin interés y con un plazo de devolución de un año. En caso de incumplimiento, el acuerdo prevé la restitución del inmueble.

Cómo adquirió Adorni el departamento de Caballito

El inmueble donde actualmente vive el jefe de Gabinete y su familia fue vendido a un precio declarado de US$230 mil. Según la documentación y el testimonio de la escribana, Adorni solo depositó US$30 mil en efectivo, mientras que los US$200 mil restantes fueron financiados por las vendedoras. La deuda, a pagar en cuotas, se deberá cubrir para noviembre próximo.

De acuerdo a lo informado en las últimas semanas, el departamento pertenecía originalmente al exfutbolista Hugo Morales, que declaró en la causa penal que se lo vendió a las dos jubiladas a cambio de US$200 mil, 140 mil dólares menos de la oferta original que administraba la Inmobiliaria Rucci.

escribana adorni

Morales explicó que la propiedad necesitaba un refaccionamiento y no se vendía, por lo que finalmente aceptó la rebaja. “Sabiendo que por ahí perdía un poco de plata o que lo podía arreglar, en ese momento se tomó la decisión. Lo vendimos contentos”, aseguró a Radio 10 el viernes pasado.

En ese contexto, Viegas y Sbabo deberán brindar detalles sobre cómo adquirieron la propiedad y su venta posterior al jefe de Gabinete, que además es investigado por otra propiedad que no había sido incluida en su Declaración Jurada -la casa en el country de Exaltación de la Cruz- y los pasajes de avión a Nueva York y Punta del Este.

Otras propiedades bajo análisis

La pesquisa también se extenderá a otra propiedad vinculada al funcionario, ubicada en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. En ese marco, deberán declarar el ex dueño del inmueble, Juan Ernesto Cosentino, y el contratista Matias Tabar, quien estuvo a cargo de la remodelación.

A este último se le solicitó que aporte documentación clave, como presupuestos, órdenes de trabajo y detalles de las obras realizadas.

La investigación se inició tras una serie de denuncias por inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni y por un viaje en avión privado a Punta del Este.

En paralelo, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, su esposa y las personas que figuran como acreedoras.

También se solicitó información a ARCA para determinar si contaban con capacidad económica suficiente para justificar los créditos y garantías hipotecarias investigadas.

La causa sigue avanzando con nuevas pruebas y testimonios clave que podrían definir la situación judicial del jefe de Gabinete.