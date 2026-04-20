Caso Adorni: semana de declaraciones clave en la investigación de las propiedades del jefe de Gabinete
La fiscalía busca profundizar en una serie de operaciones inmobiliarias y créditos hipotecarios vinculados al jefe de Gabinete, en el marco de una investigación en curso.
Caso Adorni: declaran los dueños de la inmobiliaria que le vendió el departamento de Caballito a las dos jubiladas
Este lunes, avanza la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Ya daclaradon luego de ser citados a prestar declaración los dueños de la inmobiliaria que le vendió el departamento de Caballito a las dos jubiladas involucradas en la investigación.
Natalia Rucci y a su esposo, Marcelo Trimarchi, fueron convocados para esta mañana. A su vez, la Justicia citó al encargado del edificio y a Juan Ernesto Cosentino, ex dueño de otra propiedad atribuida a Adorni en el country Indio Cua, quien deberá declarar el 27 de abril.
Embed
Sumado a ello, la Justicia citó a declarar como testigo a Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron en la operación del departamento de Caballito.
Según consta en el expediente, Feijoo fue quien realizó la reserva del inmueble ubicado en la calle Miró al 500, una operación que quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada. El testigo deberá presentarse el miércoles 22 de abril a las 9:00 y, de acuerdo con la citación, tendrá que aportar su teléfono celular.
Las nuevas citaciones se suman a una serie de medidas que la fiscalía viene impulsando para reconstruir la trazabilidad de la operación inmobiliaria y el movimiento patrimonial del funcionario. El expediente sigue bajo la órbita del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga la compra del departamento concretada el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares.
El eje del caso es la estructura del acuerdo: las jubiladas vendedoras del inmueble, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, no solo participaron como propietarias, sino también como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, sin interés y con un plazo de devolución de un año. En caso de incumplimiento, el acuerdo prevé la restitución del inmueble.
Cómo adquirió Adorni el departamento de Caballito
El inmueble donde actualmente vive el jefe de Gabinete y su familia fue vendido a un precio declarado de US$230 mil. Según la documentación y el testimonio de la escribana, Adorni solo depositó US$30 mil en efectivo, mientras que los US$200 mil restantes fueron financiados por las vendedoras. La deuda, a pagar en cuotas, se deberá cubrir para noviembre próximo.
De acuerdo a lo informado en las últimas semanas, el departamento pertenecía originalmente al exfutbolista Hugo Morales, que declaró en la causa penal que se lo vendió a las dos jubiladas a cambio de US$200 mil, 140 mil dólares menos de la oferta original que administraba la Inmobiliaria Rucci.
Morales explicó que la propiedad necesitaba un refaccionamiento y no se vendía, por lo que finalmente aceptó la rebaja. “Sabiendo que por ahí perdía un poco de plata o que lo podía arreglar, en ese momento se tomó la decisión. Lo vendimos contentos”, aseguró a Radio 10 el viernes pasado.
En ese contexto, Viegas y Sbabo deberán brindar detalles sobre cómo adquirieron la propiedad y su venta posterior al jefe de Gabinete, que además es investigado por otra propiedad que no había sido incluida en su Declaración Jurada -la casa en el country de Exaltación de la Cruz- y los pasajes de avión a Nueva York y Punta del Este.
Otras propiedades bajo análisis
La pesquisa también se extenderá a otra propiedad vinculada al funcionario, ubicada en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. En ese marco, deberán declarar el ex dueño del inmueble, Juan Ernesto Cosentino, y el contratista Matias Tabar, quien estuvo a cargo de la remodelación.
A este último se le solicitó que aporte documentación clave, como presupuestos, órdenes de trabajo y detalles de las obras realizadas.
La investigación se inició tras una serie de denuncias por inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni y por un viaje en avión privado a Punta del Este.
En paralelo, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, su esposa y las personas que figuran como acreedoras.
También se solicitó información a ARCA para determinar si contaban con capacidad económica suficiente para justificar los créditos y garantías hipotecarias investigadas.
La causa sigue avanzando con nuevas pruebas y testimonios clave que podrían definir la situación judicial del jefe de Gabinete.