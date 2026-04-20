En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
INFORMACIÓN CLAVE

La AUH de ANSES en abril confirma el nuevo haber por hijo con aumento del 2,9%

Se oficializó el impacto del incremento mensual en la Asignación Universal por Hijo de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Tras la aplicación del ajuste del 2,9%, los beneficiarios de la AUH de ANSES ya perciben los nuevos haberes que redefinen el esquema de ingresos para el cuarto mes del año.

La AUH de ANSES en abril confirma el nuevo haber por hijo con aumento del 2

La AUH de ANSES en abril confirma el nuevo haber por hijo con aumento del 2,9%

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los titulares de la asistencia universal transitan la segunda quincena de abril con la confirmación de los nuevos montos de bolsillo. En abril de 2026, la AUH de ANSES recibe un incremento del 2,9% derivado del índice inflacionario de febrero, aplicado mediante la fórmula de movilidad mensual. Este ajuste técnico eleva el haber bruto a $136.666, lo que asegura que la prestación mantenga su valor real frente a la evolución de precios en productos de la canasta básica.

Leé también ANSES aumenta la Asignación por Embarazo: el cálculo final que define cuánto cobrás en mayo
ANSES aumenta la Asignación por Embarazo: el cálculo final que define cuánto cobrás en mayo

El esquema de liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social establece que, tras la retención obligatoria del 20%, el monto neto de la AUH de ANSES se sitúe en $109.332,80 por cada hijo. Este valor se acredita de forma automática según la terminación del documento de identidad del titular, integrándose además con los refuerzos alimentarios correspondientes. La transparencia en estos pagos mensuales permite que millones de familias bajo la órbita de ANSES cuenten con una previsibilidad financiera determinante para la organización del hogar.

¿Cuál es el monto final de la AUH de ANSES con el aumento de abril?

AUH_ANSES
La AUH de ANSES en abril confirma el nuevo haber por hijo con aumento del 2,9%

La AUH de ANSES en abril confirma el nuevo haber por hijo con aumento del 2,9%

El haber neto de la Administración Nacional de la Seguridad Social para la asignación universal es de $109.332,80, pero el cobro total unificado suele ser superior debido a los adicionales. Para las familias con niños de hasta 3 años, se suma el Complemento Leche de $51.547 y la Tarjeta Alimentar de $52.250, lo que permite alcanzar una suma de $213.129,80 por cada menor de tres años en este periodo.

Es importante destacar que el monto del haber base se actualiza mensualmente por el índice de movilidad, mientras que los adicionales alimentarios se mantienen según los valores fijados por el Ministerio de Capital Humano. Los beneficiarios de la AUH de ANSES pueden verificar el desglose de su liquidación en la plataforma oficial, garantizando que el impacto del aumento del 2,9% se haya procesado correctamente sobre la base de cálculo de marzo.

¿Cómo funciona el sistema de retención de la AUH de ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica mensualmente un descuento preventivo del 20% sobre el valor bruto de la asignación. En abril de 2026, esa cifra retenida asciende a $27.333,20 por cada hijo, dinero que queda bajo custodia del organismo previsional hasta el año siguiente. Este mecanismo busca incentivar el cumplimiento de los controles de salud y educación de los menores registrados en el sistema.

Para liberar el acumulado de estas retenciones, los titulares de la AUH de ANSES deben presentar la Libreta de Asignación Universal una vez que finalice el ciclo lectivo y sanitario anual. Una vez validada la documentación en Mi ANSES, el organismo procede a depositar el total ahorrado durante los doce meses previos. Este sistema de cobro en dos etapas es una de las características fundamentales de la prestación universal para asegurar el bienestar integral de los niños.

¿Qué controles de ingresos realiza ANSES para pagar la AUH?

La Administración Nacional de la Seguridad Social supervisa de forma constante que el titular de la prestación no supere el tope de ingresos individuales permitido. En abril de 2026, ese límite es de $357.800, cifra que se ajusta en línea con el Salario Mínimo, Vital y Móvil para garantizar que la asistencia llegue efectivamente a los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o desempleo.

Si el sistema detecta que el beneficiario de la AUH de ANSES ha registrado un empleo formal con un sueldo superior al tope, se activa automáticamente el traspaso al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Mantener los datos actualizados en la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social es vital para evitar suspensiones en la acreditación del beneficio. Se aclara que, ante cualquier descuento imprevisto, se debe consultar con el banco, ya que el organismo no otorga créditos directos actualmente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES
Notas relacionadas
AUH y SUAF de ANSES en abril: confirman los nuevos montos con el ajuste por movilidad
ANSES en abril: cuál es el trámite para cobrar el extra de $85.000
AUH de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro y el pago más de $200.000

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar