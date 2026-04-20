La AUH de ANSES en abril confirma el nuevo haber por hijo con aumento del 2,9%

¿Cómo funciona el sistema de retención de la AUH de ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica mensualmente un descuento preventivo del 20% sobre el valor bruto de la asignación. En abril de 2026, esa cifra retenida asciende a $27.333,20 por cada hijo, dinero que queda bajo custodia del organismo previsional hasta el año siguiente. Este mecanismo busca incentivar el cumplimiento de los controles de salud y educación de los menores registrados en el sistema.

Para liberar el acumulado de estas retenciones, los titulares de la AUH de ANSES deben presentar la Libreta de Asignación Universal una vez que finalice el ciclo lectivo y sanitario anual. Una vez validada la documentación en Mi ANSES, el organismo procede a depositar el total ahorrado durante los doce meses previos. Este sistema de cobro en dos etapas es una de las características fundamentales de la prestación universal para asegurar el bienestar integral de los niños.

¿Qué controles de ingresos realiza ANSES para pagar la AUH?

La Administración Nacional de la Seguridad Social supervisa de forma constante que el titular de la prestación no supere el tope de ingresos individuales permitido. En abril de 2026, ese límite es de $357.800, cifra que se ajusta en línea con el Salario Mínimo, Vital y Móvil para garantizar que la asistencia llegue efectivamente a los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o desempleo.

Si el sistema detecta que el beneficiario de la AUH de ANSES ha registrado un empleo formal con un sueldo superior al tope, se activa automáticamente el traspaso al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Mantener los datos actualizados en la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social es vital para evitar suspensiones en la acreditación del beneficio. Se aclara que, ante cualquier descuento imprevisto, se debe consultar con el banco, ya que el organismo no otorga créditos directos actualmente.