Bomba: Jesica Cirio está embarazada y revelan quién es el padre del bebé
Jesica Cirio espera su segundo hijo y la noticia generó impacto. Además, se conocieron detalles del misterioso empresario que la acompaña.
20 abr 2026, 21:24
Bomba: Jesica Cirio está embarazada y revelan quién es el padre del bebé
El mundo del espectáculo quedó en shock, este lunes, tras una revelación inesperada. En LAM (América TV), Ángel de Brito confirmó que Jesica Cirio está embarazada.
De acuerdo a lo que contó el conductor, la modelo transita poco más de tres meses de gestación y se prepara para la llegada de su segundo hijo. Cabe recordar que ya es mamá de Chloe, fruto de su relación con el expolítico, Martín Insaurralde.
En ese mismo contexto, De Brito aportó información sobre la pareja actual de Cirio, hasta ahora alejada del foco mediático. Se trata de Nicolás Trombino, un empresario vinculado al rubro de supermercados mayoristas, quien desde 2017 desarrolla su actividad en el sector y ya es padre de un joven de 21 años.
Como si fuera poco, el periodista también reveló el sexo del bebé en camino: según detalló, la conductora espera un varón, lo que suma expectativa a esta nueva etapa en su vida.
Por el momento, Cirio optó por el silencio y no se expresó públicamente sobre la noticia. Sin embargo, el tema ya generó un fuerte revuelo y promete seguir ocupando la agenda mediática en los próximos días.
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Quién es Nicolás Trombino, el empresario que conquistó a Jesica Cirio y será el padre de su hijo
Nicolás Trombino es un empresario argentino que cobró notoriedad en las últimas horas tras conocerse su relación con Jesica Cirio y la confirmación de que será el padre del hijo que espera la conductora.
De perfil bajo y alejado de los medios, Trombino se desempeña en el rubro de los supermercados mayoristas, un negocio en el que está involucrado desde hace varios años. A pesar de su vínculo con una de las figuras más conocidas del espectáculo, hasta ahora había logrado mantenerse fuera del foco mediático.
En el plano personal, el empresario ya es padre de un hijo de 21 años, fruto de una relación anterior. Su historia con Cirio habría comenzado de manera reservada, a través de amigos en común, y se consolidó con el paso de los meses lejos de la exposición pública.
Su nombre tomó fuerza luego de que Ángel de Brito confirmara la noticia del embarazo en televisión, lo que no solo blanqueó la relación, sino que también marcó un nuevo capítulo en la vida de la modelo, quien se prepara para agrandar la familia.