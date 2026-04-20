Bomba: Jesica Cirio está embarazada y revelan quién es el padre del bebé

Por el momento, Cirio optó por el silencio y no se expresó públicamente sobre la noticia. Sin embargo, el tema ya generó un fuerte revuelo y promete seguir ocupando la agenda mediática en los próximos días.

Embed

Quién es Nicolás Trombino, el empresario que conquistó a Jesica Cirio y será el padre de su hijo

Nicolás Trombino es un empresario argentino que cobró notoriedad en las últimas horas tras conocerse su relación con Jesica Cirio y la confirmación de que será el padre del hijo que espera la conductora.

De perfil bajo y alejado de los medios, Trombino se desempeña en el rubro de los supermercados mayoristas, un negocio en el que está involucrado desde hace varios años. A pesar de su vínculo con una de las figuras más conocidas del espectáculo, hasta ahora había logrado mantenerse fuera del foco mediático.

En el plano personal, el empresario ya es padre de un hijo de 21 años, fruto de una relación anterior. Su historia con Cirio habría comenzado de manera reservada, a través de amigos en común, y se consolidó con el paso de los meses lejos de la exposición pública.

Su nombre tomó fuerza luego de que Ángel de Brito confirmara la noticia del embarazo en televisión, lo que no solo blanqueó la relación, sino que también marcó un nuevo capítulo en la vida de la modelo, quien se prepara para agrandar la familia.