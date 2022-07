Mauricio Macri y un mensaje contundente contra el Gobierno: "Esto en el 2023, se acaba"

Tuit Mauricio Macri Grindetti.png Captura

Este viernes, trabajadores municipales del partido bonaerense de Lanús denunciaron que fueron reprimidos cuando reclamaban en las puertas de la intendencia que se les reintegre el descuento por un día de paro, mientras que el jefe comunal, Néstor Grindetti, dijo que se trató de "un grupo de inadaptados" que "el único propósito que tienen no es discutir paritarias sino, romper todo".

El intendente Grindetti se refirió a la situación en su perfil de Twitter: "Hoy es uno de esos días donde se ven las dos caras de la misma moneda", señaló el jefe comunal del PRO.

"Por un lado, cientos de trabajadores municipales brindando servicios a nuestra comunidad. Lo que vinimos a hacer desde el primer día que asumimos en 2015; por el otro, un grupo de inadaptados que el único propósito que tienen no es discutir paritarias si no, romper todo y joderle la vida a los demás. Una metodología violenta y vetusta", sostuvo Grindetti.

En esa línea y acompañando con imágenes del edificio en la que se ven vidrios rotos y personas con pecheras de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), agregó: "A mí no me van a mover un centímetro de esta manera. Podemos dialogar todo lo que haga falta, pero no se olviden que estoy acá para que los vecinos de Lanús reciban un servicio acorde al que merecen. A mí no me van a llevar a las patadas".