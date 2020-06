"Máxima preocupación: la salud del Poder": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24.

Jonatan Viale, en su editorial en Realidad Aumentada, se refirió a los contagios de coronavirus entre dirigentes políticos y la recomendación presidencial hacia Alberto Fernández sobre su participación presencial en actos, y señaló: "Máxima preocupación: la salud del Poder".

"Llegó el peor momento, pero nadie puede darse por sorprendido. Nos vienen avisando hace 3 meses que a mediados de junio íbamos a entrar en el peor momento de la pandemia en Argentina. Como son horas decisivas, es momento de que el periodismo sea más humilde y profesional que nunca. Sospecho que la sociedad va a agradecer más profesionalismo e información y menos divismo".

"La noticia de que la ex gobernadora Vidal tiene coronavirus genera un impacto impresionante en varios frentes. Nos confirma que el virus no discrimina entre débiles y poderosos, o por clase social. Nos confirma que la circulación comunitaria del virus está lejos de ser controlada y pone en alerta a la clase política (que venía demasiado relajada en su cuidado personal). El viernes hubo un almuerzo en la sede del Gobierno porteño en la calle Uspallata del que participaron Vidal, Rodríguez Larreta (que no tiene COVID), Lousteau y Monzó. Se dice que en ese encuentro se mantuvo una distancia social de 2 metros, no tuvieron puesto el tapabocas y duró casi dos horas. ¿Cómo está Vidal en estos momentos? Sin fiebre ni tos seca, algo cansada y con falta del sentido del gusto. Es decir que no está asintomática, sino que tiene algunos síntomas, aunque ninguno grave".

"El médico presidencial, Federico Saavedra, le recomendó a Alberto Fernández que no salga de la Quinta de Olivos y que continúe 'desempeñando sus tareas habituales en su residencia, restringiendo al máximo el posible contacto interpersonal'. Por primera vez se empieza a notar una preocupación seria por al salud del poder político en Argentina en sus más altas esferas. Por primera vez, desde que comenzó la pandemia en Argentina, los contagios por circulación comunitaria superaron a los que se produjeron por contactos estrechos. Esto significa que se perdió la ruta de 4 de cada 10 nuevos contagios; porque el virus ya tienen una velocidad de circulación mucho más alta y es muy difícil individualizar quién contagió a quién".

"Conclusión: se empieza a ignorar más de lo que se puede conocer (no es una buena noticia) y es posible afirmar, sin miedo a equivocarse ni exagerar, que ahora comienza el peor momento de la pandemia en al Argentina porque la mayor cantidad de potenciales contagiadores son 'invisibles'. ¿Cuál es la buena noticia para comunicar? Todavía la ocupación de las camas de terapia intensiva son más que aceptables. El problema es que hubo un salto fuerte porque en un mes los casos diarios se multiplicaron por 4. Puede parecer que no aumenta de manera alarmante, pero el problema es el crecimiento exponencial. Hoy tenemos la ocupación de camas en la mitad, pero en un mes puede dispararse".

"El problema es que el peor momento de la pandemia coincide con el peor momento de la economía familiar. FECOBAA estima que ya cerraron 25 mil comercios sobre 140 mil de toda la Capital Federal por la pandemia; y el 95% de las pymes planea despedir personal, mientras que el 79% perdió dinero en 2020, el 90% afirmó que no hizo ni hará ninguna inversión este año y el 80% no volvería a invertir en un nuevo emprendimiento. Como te darás cuenta, está pasando lo que sabíamos que iba a pasar. Llegó el momento más delicado de la pandemia y de nuestra economía. Cierres, despidos y suspensiones. La tormenta perfecta".