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Lucas Ghi será interpelado en Morón por el caso de la ex funcionaria acusada de narcotráfico

El Concejo Deliberante aprobó el pedido para que el intendente vaya a dar explicaciones al recinto tras el hecho que involucra a Luna Ortigoza, exdirectora de Género del municipio, prófuga en una causa de droga.

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LucasGhi será interpelado en Morón por el caso de la ex funcionaria acusada denarcotráfico. Foto: @laopiniondemoron

Lucas Ghi será interpelado en Morón por el caso de la ex funcionaria acusada de narcotráfico. Foto: @laopiniondemoron

El intendente de Morón, Lucas Ghi, deberá presentarse ante el Concejo Deliberante para dar explicaciones por el caso de Luna Ortigoza, la exdirectora de Políticas de Género y Diversidad del municipio que está prófuga. La ex funcionaria es investigada en una causa por narcotráfico tras el hallazgo de más de medio kilo de cocaína durante un operativo judicial.

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La oposición logró aprobar este jueves el pedido de interpelación en una sesión extraordinaria marcada por fuertes cruces políticos y acusaciones entre oficialismo y opositores. Con 16 votos afirmativos, los concejales avanzaron con la citación formal al jefe comunal.

El escándalo golpeó de lleno a la gestión municipal y abrió una fuerte discusión sobre los controles internos y los mecanismos de selección de funcionarios dentro del Estado local.

Tras la aprobación del pedido, Lucas Ghi tendrá un plazo de cinco días hábiles para presentarse en el recinto y responder preguntas vinculadas a la contratación de Luna Ortigoza, sus antecedentes y las medidas adoptadas por el municipio desde que se conoció la investigación judicial.

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Luna Ortigoza se encuentra prófuga. (Foto: Facebook / Policía Federal)

Luna Ortigoza se encuentra prófuga. (Foto: Facebook / Policía Federal)

Desde la oposición, especialmente desde La Libertad Avanza, sostuvieron que el intendente debe asumir la responsabilidad política por las personas que integran su gabinete.

La concejal Alejandra Liquitay afirmó que los vecinos “exigen respuestas claras” frente a un caso de semejante gravedad y cuestionó los intentos del oficialismo de minimizar la situación.

La preocupación no es solamente política, también es social”, sostuvo durante la sesión, al advertir sobre el impacto del narcotráfico en los barrios más vulnerables del distrito. Además, reclamó que el Ejecutivo explique lo sucedido dentro del Concejo Deliberante y no únicamente mediante declaraciones públicas o entrevistas periodísticas.

Qué respondió el oficialismo por el caso Luna Ortigoza

Desde el oficialismo rechazaron las acusaciones de encubrimiento y defendieron el accionar del municipio una vez conocida la causa judicial. La concejal Vanina Moro, integrante del espacio Movimiento Derecho al Futuro, aseguró que Luna Ortigoza fue apartada de su cargo apenas trascendieron las imputaciones en su contra.

También sostuvo que el municipio entregó toda la documentación requerida por la Justicia y colaboró desde el primer momento con la fiscalía y la jueza que investigan el expediente. “La Justicia juzga personas y nosotros gobernamos”, expresó Moro durante el debate.

En ese contexto, advirtió además sobre el riesgo de estigmatizar a trabajadores municipales y vecinos del distrito a partir de un caso individual.

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El caso que sacude a Morón

La investigación judicial contra Luna Ortigoza escaló rápidamente y se transformó en el centro de la disputa política en Morón. Mientras la exfuncionaria continúa prófuga, el caso reavivó las discusiones sobre los mecanismos de control dentro del Estado municipal y el seguimiento de los antecedentes de quienes ocupan cargos públicos.

Desde la oposición pidieron revisar los criterios de ingreso de personal y reforzar las herramientas de prevención para evitar nuevos episodios vinculados al narcotráfico dentro de la estructura estatal.

Ahora, toda la atención está puesta en la presentación que deberá realizar Lucas Ghi ante el Concejo Deliberante, en medio de una creciente presión política y judicial.

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