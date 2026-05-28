Lucas Ghi será interpelado en Morón por el caso de la ex funcionaria acusada de narcotráfico

luna-ortigoza Luna Ortigoza se encuentra prófuga. (Foto: Facebook / Policía Federal)

Desde la oposición, especialmente desde La Libertad Avanza, sostuvieron que el intendente debe asumir la responsabilidad política por las personas que integran su gabinete.

La concejal Alejandra Liquitay afirmó que los vecinos “exigen respuestas claras” frente a un caso de semejante gravedad y cuestionó los intentos del oficialismo de minimizar la situación.

“La preocupación no es solamente política, también es social”, sostuvo durante la sesión, al advertir sobre el impacto del narcotráfico en los barrios más vulnerables del distrito. Además, reclamó que el Ejecutivo explique lo sucedido dentro del Concejo Deliberante y no únicamente mediante declaraciones públicas o entrevistas periodísticas.

Qué respondió el oficialismo por el caso Luna Ortigoza

Desde el oficialismo rechazaron las acusaciones de encubrimiento y defendieron el accionar del municipio una vez conocida la causa judicial. La concejal Vanina Moro, integrante del espacio Movimiento Derecho al Futuro, aseguró que Luna Ortigoza fue apartada de su cargo apenas trascendieron las imputaciones en su contra.

También sostuvo que el municipio entregó toda la documentación requerida por la Justicia y colaboró desde el primer momento con la fiscalía y la jueza que investigan el expediente. “La Justicia juzga personas y nosotros gobernamos”, expresó Moro durante el debate.

En ese contexto, advirtió además sobre el riesgo de estigmatizar a trabajadores municipales y vecinos del distrito a partir de un caso individual.

LUNA SUYAI ORTIGOZA, LA NARCOFUNCIONARIA DE MORÓN SIGUE PRÓFUGA LUNA SUYAI ORTIGOZA, LA NARCOFUNCIONARIA DE MORÓN SIGUE PRÓFUGA

El caso que sacude a Morón

La investigación judicial contra Luna Ortigoza escaló rápidamente y se transformó en el centro de la disputa política en Morón. Mientras la exfuncionaria continúa prófuga, el caso reavivó las discusiones sobre los mecanismos de control dentro del Estado municipal y el seguimiento de los antecedentes de quienes ocupan cargos públicos.

Desde la oposición pidieron revisar los criterios de ingreso de personal y reforzar las herramientas de prevención para evitar nuevos episodios vinculados al narcotráfico dentro de la estructura estatal.

Ahora, toda la atención está puesta en la presentación que deberá realizar Lucas Ghi ante el Concejo Deliberante, en medio de una creciente presión política y judicial.