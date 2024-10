Máximo Kirchner desmintió a Quintela: "Dice que le robaron los avales, ¡chamuyo!"

maximo kirchner lanus.jpg

En la misma línea, amplió: “Dijo que iba a renunciar si ganaba Milei y no renunció. Dijo que si iba Cristina, él no iba a competir…¿Cuándo va a cumplir lo que promete?”.

Para Máximo Kirchner, el gobernador riojano debe "tranquilizarse, recuperar el eje, no decir barbaridades de otros compañeros y mucho menos poner a tiro del partido judicial al PJ”.

En otro pasaje de su exposición, insistió en la necesidad de que se celebren las internas del espacio, pese al pedido de Quintela para posponerlas. “Hay que asumir los desafíos de este tiempo, y quien mejor puede hacerlo es la compañera Cristina (Kirchner). Acá queremos que se vote para que la compañera quede al frente del Partido Justicialista ¡Miren si Cristina no va a querer que se vote! ¿Alguien lo puede entender?”, sostuvo.

Ante la militancia, Máximo Kirchner pidió “acompañar” a la expresidenta al frente del PJ “para debatir el acuerdo con el FMI, la situación de las universidades, el presupuesto” mientras "Milei se abraza con Elon Musk, tuitea todo el día pero computadoras para los pibes que están estudiando, cero”.

“Cuando nosotros decimos ‘la única verdad es la realidad’, la única verdad es transformar la realidad de nuestra gente en el mayor de los sentidos. Hay que trabajar con ganas, con esperanza, pararse de manos en todas, prepararse, estudiar, eso es lo que tienen que hacer compañeros y compañeras”, sostuvo.

Asimismo, el titular de La Cámpora planteó que la dirigencia política “no puede claudicar” debido a que mantiene una responsabilidad ante la sociedad, y cuestionó las medidas del presidente Javier Milei que cosechan el respaldo de varios referentes del peronismo, por lo que reforzó la candidatura de la dirigente del peronismo.

“En esta situación tan compleja que atravesamos uno se pregunta por qué la compañera da un paso adelante, lo hace para tratar de recomponer un peronismo que nunca gobernó tan pocas provincias a lo largo y a lo ancho de nuestra patria”, insistió el legislador sobre su madre.

Máximo Kirchner contra Javier Milei

Por su parte, planteó que si no se le ponen límites a los poderes económicos de Milei, "se van a llevar puesto al pueblo, se van a llevar puesto a cada argentino y argentina sin que se les caiga una lágrima y no haya un solo remordimiento en sus almas”.

“Van recién 10 meses de 48. Si queremos poner límites al desparpajo neoliberal y deshumanizante del Presidente no solo tenemos que involucrarnos en las cooperativas, en las unidades básicas o donde nos sintamos representados, si no que va a haber que juntar una gran cantidad de voluntades para que la mayoría que hoy le permite al presidente vetar lo que hoy veta, no lo pueda hacer”, planteó el diputado al tiempo que propuso construir una fuerza política que sume la mayor cantidad de legisladores.

Por último, de cara a los asistentes, Máximo Kirchner pidió la atención y la solidaridad de cada militante: "Necesitamos pedirles que no pierdan la esperanza y que estén atentos a estos temas porque cuantos más argentinos sepan más libertad van a tener. El pilar de la libertad es el conocimiento y la educación”.