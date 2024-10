Guido Záffora palpita los Premios Martín Fierro de Cine: su fanatismo y máximo sueño por cumplir

"Mucha ilusión me parece muy importante que se premie al Martín Fierro de Cine sobre todo en este momento de Argentina donde hay que pelear el arte. Que se pueda hacer por América por primera vez me da mucha alegría e ilusión", precisó el periodista de Intrusos.

"He tenido la posibilidad de cubrir muchas alfombras rojas en el mundo, en Los Ángeles, Madrid, México. Mi vínculo con ese momento es de mucha adrenalina", continuó sobre su experiencia en este tipo de eventos.

Y remarcó: "Cuento con dos compañeros divinos como Ángel (De Brito) y Gimena (Accardi) y los tres vamos a hacer un trío muy poderoso. Por lo que me contaron vienen primerísimas figuras el lunes, se van a sorprender con los convocados y homenajes que van a ser muy emotivos y comentados".

Martín Fierro de Cine

"Estamos muy felices con lo que se está armando con la conducción de Mariana y Benjamín y una producción que se está preparando con todo", anticipó Guido Záffora sobre lo que será la gran gala del lunes 21 de octubre.

Y contó cómo se prepara siempre para la cobertura de los Premios Martín Fierro, desde el look hasta la información de los artistas ternados: "Cuando me convocan para la alfombra roja lo primero que pienso es en el look y en estudiar, son mis dos faros. Las películas las vi todas y las series también, me faltaba División Palermo que la terminé de ver el fin de semana. Faltan algunos detalles del look pero ya está todo casi listo".

"Soy fanático del cine y las series, fanático de la industria del entretenimiento. Cuando era chico quería ser periodista de espectáculos por la industria del entretenimiento. Y me encanta que haya actores y referentes argentinos por el mundo, me ilusiona mucho que Argentina sea estandarte para el cine y series de todo el mundo", reconoció Guido sobre su amor por el mundo del espectáculo.

Y cerró a puro orgullo: "Tuve la suerte de entrevistar a muchísima gente, hace poco a Carmen Maura en España y fue un placer absoluto, Penélope Cruz, Almodóvar, Darín, Oreiro... Me gusta mucho entrevistarlos. Meryl Streep me encantaría entrevistarla y creo que va a suceder porque cuando uno genera, sucede. Estoy muy conforme con mi labor y seguir creciendo en lo que hago".

guido zaffora 2.jpg

Así se preparan Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña para los premios Martín Fierro de Cine 2024: el video

El próximo lunes 21 de octubre marcará una fecha trascendental para la cinematografía argentina al concretarse la primera entrega de los premios Martín Fierro de Cine, que tendrá a Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña como dupla conductora de la ceremonia que se llevará a cabo en la Usina del Arte y podrá verse en la pantalla de América TV a partir de las 20 horas.

Así, la conductora de DDM y el actor chileno ya tuvieron su primera reunión de trabajo junto al equipo de producción de América TV en coproducción con GOZAR donde se empaparon sobre cómo estará estructurado el desarrollo de la primera gran fiesta en la que la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radio Argentina (APTRA) distinguirá a la comunidad artística del séptimo arte nacional.

Vale remarcar que la preselección de los nominados se realizó con la curaduría de los miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, quienes organizaron la competencia en 26 rubros que incluyen películas y series estrenadas en la temporada 2023/24 en cines y/o en las plataformas digitales.

Con Ángel de Brito y Gimena Accardi a cargo de la alfombra roja desde las 20, Mariana y Benjamín llevarán adelante la entrega a partir de las 21.15 horas en la pantalla de América TV, donde además de los premiados que resulten de las ternas así como el ansiado Martín Fierro de Oro, Fabbiani y Vicuña sorprenderán con varios emotivos homenajes, tanto a películas como a actores y actrices argentinas.

De esta manera, mientras un enorme número de actores y actrices importantísimos ya confirmaron su presencia para apoyar a la primera entrega de los Martín Fierro de Cine, Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña ya están trabajando a full de cara a la esperadísima ceremonia, en la que se interiorizaron, entre otras cosas, sobre el musical sorprendente que amenizará la noche y de la apertura especial en la que tendrán una participación especial.