Yanina Latorre contó qué hizo que Luck Ra tomara la decisión de dejar a La Joaqui: "Ella lo..."

También explicó que, mientras La Joaqui imaginaba un futuro compartido, Luck Ra empezó a sentir que atravesaba otra etapa personal. "Él estaba en Madrid y empezó a sentir que quería salir, pero estando con ella no podía porque daba más para armar una familia. Ella se enamoró locamente porque pensó que él era su último hombre, La Joaqui quería ya establecerse", detalló.

Latorre además aseguró que la decisión no fue fácil para el cantante y que incluso demoró varios días en animarse a comunicarla. "Tardó cuatro días en dejarla en Madrid porque no se animaba, no sabía cómo encararla", sostuvo.

Por último, desmintió que la ruptura haya sido completamente pacífica. Según su versión, la distancia entre ambos se profundizó rápidamente tras la separación. "Ella lo bloqueó de todos lados, estuvieron a los tiros. No fue fácil la separación, ella sufrió y no estaba contenta", aseguró.

Qué confesó La Joaqui sobre Luck Ra en el show de Rosalía

En una de las noches más conmovedoras del paso de Rosalía por el Movistar Arena, La Joaqui fue una de las figuras invitadas al clásico Confesionario, el segmento del show donde la artista española propone a distintos colegas compartir una vivencia personal frente al público.

Con total honestidad, la cantante se abrió emocionalmente y sorprendió al contar cómo fue su separación de Luck Ra. "For the girls and the boys criados en los noventa y en medio de mi idealización Disney, siempre soñé con casarme", comenzó diciendo la intérprete de RKT.

"Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul", expresó en referencia al cordobés. "Y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda motomami", agregó, captando la atención de todo el estadio.

Con empatía, Rosalía intervino y le preguntó: "Te entiendo. ¿Y qué has hecho?". La Joaqui retomó su relato y recordó cómo imaginó ese momento que había soñado desde chica: "Este príncipe azul era encantador, es encantador de hecho. Su encanto no se fue. De hecho, él fue quien se desencantó conmigo".

Lejos de detenerse allí, la artista continuó reconstruyendo aquella ilusión que terminó de la manera menos esperada: "Este príncipe encantador un día me invita, me hace una invitación especial a un viaje especial en un lugar especial. Con planes especiales, porque oh my fucking God, en una fecha especial. Se viene mi propuesta. Soñé con esto desde que soy chiquita. Llegó".

"El viaje era de siete días, así que en mi maleta de siete días preparé siete outfits de sorpresa, porque si este hombre me va a proponer, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio. Hice el outfit del primer día y la propuesta no sucedió. El tercero igual, tampoco sucedió. Al cuarto llegó la propuesta, pero no era de compromiso, era de separación", reveló.

La confesión provocó una reacción inmediata entre los miles de presentes, que, conmovidos por el desenlace inesperado, exclamaron al unísono: "¡No!".