La sincera confesión de Sol en Gran Hermano que sorprendió: "Me pareció...."

Qué dijo Sol de Devi en Gran Hermano

El vínculo entre Solange Abraham y Juan Pablo "Devi" De Vigili sigue creciendo dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Antes de su salida, la participante reconoció que siente una atracción por su compañero, aunque aclaró que no busca avanzar en un romance mientras continúe dentro del reality.

Tras un momento de intimidad durante la fiesta del sábado, Solange decidió marcarle límites a Devi y dejar en claro que prefiere esperar para cualquier demostración de afecto. “Dicen que lo que se cocina a fuego lento es más rico ”, le expresó, dejando abierta la posibilidad de algo fuera de la casa.

Más tarde, en una charla con Pincoya, la exparticipante terminó de confirmar lo que le sucede con el correntino. “Creo que estoy en problemas porque me gusta este chico, me agrada ”, declaró la ex GH 2011. “La serpiente encontró a su lagarto ”, le contestó la chilena.

El acercamiento entre ambos tampoco pasó desapercibido para Luana, quien cree que Solange comenzó a interesarse en en él después de que ella revelara sus propios sentimientos por él. Desde entonces, mostró su incomodidad y hasta protagonizó un provocador baile frente al correntino durante la última fiesta.