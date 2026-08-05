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La sincera confesión de Sol en Gran Hermano que sorprendió: "Me pareció...."

Sol recordó un momento que vivió dentro de la casa de Gran Hermano tras el ingreso de las visitas y contó cómo esa situación influyó en su participación dentro del reality.

5 ago 2026, 20:32
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Sol se posiciona como una de las grandes candidatas a quedarse con Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), luego de demostrar desde el comienzo una fuerte personalidad, seguridad y una estrategia definida dentro de la casa. Con la mirada puesta en la competencia, la jugadora dejó en claro que su prioridad es avanzar en el reality y no permitir que nada la aleje de su objetivo: llegar a la gran final.

Sin embargo, la llegada de Devi como visita apareció como un factor inesperado que empezó a mover algunas estructuras en la dinámica de la tucumana. Si bien intentó mantenerse enfocada en el juego, la cercanía con su compañero despertó nuevas sensaciones y la llevó a transitar una situación que no tenía prevista.

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En una charla con Zilli, la participante se sinceró sobre lo que comenzó a sentir por Devi y reveló que, en un primer momento, intentó marcar distancia para no perder el foco de la competencia. "Le dije: 'No vengo a esto'. Lo corto en sano. Me pareció un divino, no lo conozco mucho, pero lo poco que lo conocí... estuvo pendiente. Es divino, ¿por qué me voy a alejar? Ahí me empezó a gustar estar con él", confesó.

Con el correntino fuera de competencia, Sol logró volver a enfocarse por completo en el juego y dejó atrás las distracciones que habían comenzado a aparecer dentro de la casa.

Qué dijo Sol de Devi en Gran Hermano

El vínculo entre Solange Abraham y Juan Pablo "Devi" De Vigili sigue creciendo dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Antes de su salida, la participante reconoció que siente una atracción por su compañero, aunque aclaró que no busca avanzar en un romance mientras continúe dentro del reality.

Tras un momento de intimidad durante la fiesta del sábado, Solange decidió marcarle límites a Devi y dejar en claro que prefiere esperar para cualquier demostración de afecto. “Dicen que lo que se cocina a fuego lento es más rico ”, le expresó, dejando abierta la posibilidad de algo fuera de la casa.

Más tarde, en una charla con Pincoya, la exparticipante terminó de confirmar lo que le sucede con el correntino. “Creo que estoy en problemas porque me gusta este chico, me agrada ”, declaró la ex GH 2011. La serpiente encontró a su lagarto ”, le contestó la chilena.

El acercamiento entre ambos tampoco pasó desapercibido para Luana, quien cree que Solange comenzó a interesarse en en él después de que ella revelara sus propios sentimientos por él. Desde entonces, mostró su incomodidad y hasta protagonizó un provocador baile frente al correntino durante la última fiesta.

     

 

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