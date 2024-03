Máximo Kirchner opinó sobre el cambio de nombre al CCK con una irónica chicana a Milei

Lo hizo en declaraciones con Somos Radio, AM 530, donde además el diputado nacional de Unión por la Patria y jefe de La Cámpora, con ironía, planteó: “No tengo problema, no me interesa. Que mande los insumos, que no les saquen los medicamentos a los jubilados. Si le pone Conan y está contento... pero que lleguen las cosas para la gente”.

Además, el hijo de la expresidenta, Cristina Fernández, explicó que si Milei revierte su decisión de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), entre otras medidas, le parecería “una anécdota” que impulse el cambio de nombre del CCK, lo que calificó de “fuego de artificio”.

En ese sentido, pidió que "se detenga en el modo cruel de aplicar estas políticas. Su impacto peor y más profundo lo vamos a ver en el futuro. Todos estos fuegos artificiales o esta infantilidad que uno ve a diario".

“No me interesa, no tengo problemas, me interesa muy poco, pero que hagan que la sociedad viva mejor, sus políticas producen daño en el presente y también en el futuro”, aseguró el dirigente.

image.png El ahora "Ex CCK". (Foto: archivo)

La decisión del Gobierno de Milei de cambiarle el nombre al CCK

El CCK fue inaugurado en mayo de 2015 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien contó en ese momento que la obra de refacción del Palacio del Correo -que es Monumento Histórico Nacional desde 1997- había sido “un sueño” de su esposo, homenajeado con la designación, pese a que no se habían cumplido 20 años de su muerte.

El martes, Manuel Adorni, en su tradicional conferencia de prensa, anunció la decisión de modificar la denominación del edificio. “Se ha decidido finalmente cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner, así que dejará de llamarse como tal y efectivamente se le dará paso a un nuevo nombre”, sostuvo el portavoz del presidente Javier Milei.