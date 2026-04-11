Máximo Kirchner: "¿Cuánto le dura Milei a Cristina en un debate mano a mano?"
El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) volvió a cuestionar al Gobierno y apuntó contra la situación judicial de Cristina Kirchner.
Máximo Kirchner: "¿Cuánto le dura Milei a Cristina en un debate mano a mano?"
El diputado nacional Máximo Kirchner, de Unión por la Patria (UxP), volvió a apuntar contra el gobierno de Javier Milei porque "Cristina está presa y la casta está libre". Sostuvo además que el propio Presidente admitió su rol de "factor influyente" para que la exmandataria siga en esa condición judicial, en el marco de la causa Vialidad, por la que fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua.
Según el dirigente, el oficialismo busca estas garantías porque ella les gana "de punta a punta" en cualquier escenario electoral. En el programa "1111" de la señal AR12, Kirchner planteó: "¿Vos te imaginás un debate entre Cristina y Milei? ¿Cuánto le dura Milei a Cristina en un debate mano a mano? ¿Pero cuánto le dura? Seriamente".
Para el legislador, la exmandataria es una "mujer preparada" que enfrenta una situación agravada por su género, algo que, según su visión, "quizás si fuera hombre no estaría en la situación que está también".
El diputado también cuestionó la vara del sistema judicial argentino al denunciar que los jueces "sacan chapa de guapo" ante líderes populares, pero "miran para otro lado" cuando, según él, deben investigar qué pasó con la plata del Fondo Monetario Internacional o la causa Correo de Mauricio Macri.
Máximo Kirchner apuntó contra Adorni y habló de su futuro en la política
En esa línea, Máximo Kirchner señaló que el Gobierno se convirtió en el "vocero de Adorni" tras sus recientes polémicas patrimoniales y afirmó que el actual jefe de Gabinete es hoy "víctima de sus palabras" y "víctima de su vara".
Al referirse al contexto social del país, Kirchner consideró que las políticas actuales "desorganizan la vida de la gente" y calificó como una actitud "de psicópatas" el maltrato hacia los sectores vulnerables. Advirtió que "a mayor rosca, menor calidad de vida" y señaló que el pluriempleo le está "devorando el tiempo a la gente", que llega a su casa y no ve a sus hijos.
Finalmente, el referente de La Cámpora expresó su voluntad de integrar una fuerza que "no se coma los mocos a la hora de los bifes" y represente la "revancha de los trabajadores".