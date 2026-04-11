Máximo Kirchner: "¿Cuánto le dura Milei a Cristina en un debate mano a mano?"

Máximo Kirchner apuntó contra Adorni y habló de su futuro en la política

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En esa línea, Máximo Kirchner señaló que el Gobierno se convirtió en el "vocero de Adorni" tras sus recientes polémicas patrimoniales y afirmó que el actual jefe de Gabinete es hoy "víctima de sus palabras" y "víctima de su vara".

Al referirse al contexto social del país, Kirchner consideró que las políticas actuales "desorganizan la vida de la gente" y calificó como una actitud "de psicópatas" el maltrato hacia los sectores vulnerables. Advirtió que "a mayor rosca, menor calidad de vida" y señaló que el pluriempleo le está "devorando el tiempo a la gente", que llega a su casa y no ve a sus hijos.

Finalmente, el referente de La Cámpora expresó su voluntad de integrar una fuerza que "no se coma los mocos a la hora de los bifes" y represente la "revancha de los trabajadores".