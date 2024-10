Máximo Kirchner se reunió con dirigentes bonaerenses y hablaron sobre la candidatura de Cristina Kirchner en el PJ nacional

Máximo Kirchner tomó la palabra en el plenario y luego lo siguieron algunos dirigentes, que también expusieron sus ideas durante el encuentro que tuvo a las elecciones del espacio justicialista como tema principal.

Al cierre de la reunión, hubo una validación mayoritaria a la postulación de Cristina Kirchner como presidenta del PJ nacional, quien ya se mueve como candidata y apuesta a revitalizar su liderazgo.

En las últimas semanas, fueron varios los dirigentes que se acercaron a ella para pedirle que lidere el PJ, entre ellos el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien habló con la ex mandataria a fines de la semana pasada para formalizar una propuesta.

TXZYBCZTANH6PD64Q5QEPDK67Y.avif La foto de la unidad en le PJ bonaerense.

Cristina Kirchner aún no se ha expresado sobre el tema

José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, también hablaron con CFK y los representantes que conduce el bloque de senadores de Unión por la Patria (UP) y que tiene vínculo directo con la ex mandataria.

No obstante, hay dirigentes que apoyan la candidatura de Ricardo Quintela. El gobernador riojano dijo en los últimos días que está dispuesto a competir con la ex presidenta. Frente a este contexto, Cristina no se expresaría públicamente hasta principio de la semana que viene.