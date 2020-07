El mensaje del Gobierno: "La pandemia no pasó; no podemos volver a la vida que teníamos antes del 19 de marzo"

Realizan nuevo operativo de búsqueda activa de casos sospechosos de coronavirus en el barrio de Mataderos (Foto: Raúl Ferrari - Télam)

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud advirtió que "la pandemia no pasó en Argentina, no pasó en AMBA y no pasó en el mundo" por lo que "no podemos volver a la vida que teníamos antes del 19 de marzo".

Así lo señaló la vocera habitual del Ministerio de Salud, Carla Vizzotti al brindar el reporte matutino sobre la evolución del coronavirus en el país, en un mensaje destinado a "quienes piensan que esto ya pasó".

Vizzotti reclamó "responsabilidad individual" y "mantener los cuidados y recomendaciones" para evitar una suba exponencial de contagios de coronavirus ante la reapertura de nuevas actividades en la etapa que se inician hoy.

"Quienes piensen que no hay mucho por hacer, el mensaje es que sí hay mucho por hacer. Estamos en un momento importante y hay que valorar nuestros logros" dijo la funcionaria en referencia a la "tasa más baja de mortalidad" respecto a otros países de la región, y a que "no hemos tenido desborde del sistema de salud".

Vizzotti volvió a defender la cuarentena estricta adoptada por el Gobienro nacional desde el 19 de marzo al señalar que "se ha podido dar respuesta" desde el sistema de salud a todos los que lo necesitaron" y apeló a que la gente se siga cuidando no solo no contagiarse sino no transmitirlo a alguien que pueda tener complicaciones" y apeló a la "solidaridad intergeneracional", para que "podamos seguir sosteniendo esa tasa de letalidad baja".

En el reporte matutino se confirmaron este miércoles con 5344 nuevos casos confirmados ayer, de los cuales el 92,2 % se produjeron en el AMBA, el 2,2% en Jujuy y el 1% en Córdoba, con un total de 136118 casos acumulados totales y 2506 fallecidos desde que comenzó la pandemia, con solo 117 casos en las últimas 24 horas.

Vizzotti sostuvo como uno de los mayores logros la estabilidad de la tasa de letalidad del virus en el país que se sostiene desde hace semanas en el 1,8% y una tasa de mortalidad de 54,9 casos por cada millón habitantes.