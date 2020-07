Coronavirus en Argentina: Salud informó 16 nuevas muertes y ya suman 2.506 los casos fatales

El índice de letalitad del COVID-19 en Argentina es de 1,8%. (Foto: Télam)

El Ministerio de Salud informó este miércoles de 16 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 2.506 la cifra de muertos desde el comienzo de la pandemia. Los casos fatales son 10 varones y 6 mujeres, con residencia en la Provincia de Buenos Aires (9) y en la Ciudad (7).

"La pandemia no pasó en el AMBA, no pasó en Argentina, no pasó en el mundo. Estamos día a día atravesando una situación inédita", dijo Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud. Por ello pidió que la población comprenda la importancia "de la responsabilidad individual".

En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 5.344 los contagios de COVID-19 que se registraron ayer en la Argentina y 136.118 el total de infectados.

Del total histórico, 1.096 (0,8%) son "importados", 42.253 (31%) son contactos estrechos de pacientes confirmados, 69.442 (51%) son casos de circulación comunitaria. El resto se encuentra en investigación epidemiológica.

De esta forma, la tasa de mortalidad es de 54,9 personas cada millón de habitantes y el índice de letalidad de 1,8% sobre los casos confirmados.

Vizzotti manifestó que en el sector integrado por la Ciudad de Buenos Aires y los 35 municipios bonaerenses que la circundan, la "transmisión comunitaria es intensa" y que el 92% de los 5.344 infectados reportados ayer corresponden al AMBA.