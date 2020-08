"Demasiadas mentiras": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió al "relato kirchnerista" contrario al "capitalismo financiero" y su posterior arreglo con los bonistas, al igual que otros hechos similares que evidencian que en la Argentina hay "demasiadas mentiras".

"Le llevó casi 8 meses, pero el Gobierno metió el primer gol de su gestión. Quedó oficializado el acuerdo con los bonistas que aleja a la Argentina del default. El país estaba transitando la novena cesación de pagos de su historia. ¿Qué significa esto? Que somos un país poco confiable. Vos sabés que si invertís en papeles de Argentina te va a volver menos plata y vas a tener que esperar muchos años para cobrarla, pero también queda demostrado que el kirchnerismo es un pagador serial. Hablan pestes del capitalismo financiero y de los fondos buitres, pero al final siempre se terminan dando la mano".

"De esto se trata un poco la esencia del kirchnerismo. El Gobierno juega un partido para la popular y otro para la platea. A la popular le dice: 'Patria sí, colonia no'; y a la popular le dice: 'Estamos para servirles'. Y no está mal honrar las deudas, al contrario. Lo que está mal es fingir algo que no sos. Como te darás cuenta, la mentira es omnipresente y se transforma en relato, que excede lo económico".

"El problema es que en Argentina hemos naturalizado convivir con la mentira, nos mienten en la cara y no pasa nada. Hemos resignado el engaño, la estafa y la farsa. La tenemos incorporada en nuestra escala de valores. Nos mienten, nosotros nos damos cuenta que nos mienten, ellos también se dan cuenta; pero todo sigue su curso".

"Ayer, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dijo: 'No son muchos los robos, pero los medios de comunicación los hacen visibles'. La vieja teoría del amigo Aníbal Fernández. ¿Qué dice Sergio Berni? 'Van a empeorar los niveles de inseguridad en la provincia de Buenos Aires'. Por eso digo, que en algún momento tenemos que darnos cuenta como sociedad que estamos acostumbrados a la mentira, ya no nos indigna y en algún momento nos resignamos a vivir con el engaño".

"El resto de mundo no lo hizo y hoy tenés a varias ciudades y países enojados con nuestro Gobierno por dar información falsa en los anuncios de extensión de cuarentena, y emitieron sendos comunicados desmintiéndola. Conflictos internacionales innecesarios que parten de un mismo origen: la descalificación y la mentira. ¿Cuál es el gran problema de la mentira? Que se puede engañar a todo el mundo algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo".