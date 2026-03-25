"Mi apoyo, intacto": el mensaje de Karina Milei que reafirma el respaldo a Adorni

El respaldo de Karina Milei no es menor debido a que Adorni forma parte de los funcionarios de más confianza y más cercanos a titular de LLA. En la interna que mantiene con el asesor presidencial, Santiago Caputo, también implica una confirmación del lugar de Adorni dentro del Gabinete, cargo que llegó a ser puesto en duda en estos días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/2036861638192648644?s=20&partner=&hide_thread=false Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad @madorni pic.twitter.com/JO2XTpm2d1 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 25, 2026

La conferencia de Adorni

En la conferencia de prensa, Adorni afirmó que no tiene nada que esconder y aseguró que se puso a disposición de la Justicia. En ese marco, defendió la gestión actual al sostener que “ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta” en materia de control y ajuste del gasto público, y remarcó que los salarios de los funcionarios se redujeron en comparación con administraciones anteriores.

"Quiero dejar algo en claro: un ministro gana casi la mitad hoy de la que ganaba un ministro con Alberto Fernández. No digo que se poco, digo que no somos lo mismo que los que vinieron antes y la gente lo sabe", justificó Adorni.

Y apuntó contra el kirchnerismo y la oposición: "No me voy a sentar a que nos den clases de ética los que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron un PBI ni los empresarios y periodistas que los ayudaron".

"Quiero ser directo con lo que se está hablando, trabajé mas de 25 años en el sector privado y hace dos años me convocó el Presidente. Mi patrimonio lo construí, antes de entrar al gobierno, no tengo nada que esconder y estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos toda la documentación que necesiten", dijo Adorni, leyendo en el inicio de su exposición.

Por último, evitó dar precisiones sobre los hechos investigados al argumentar que existe una causa judicial en curso y que responder podría entorpecerla.

“Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas", concluyó.

Frente a la pregunta de periodistas, Adorni sostuvo: "Vivo en Caballito, tengo para contarte que el resto de las propiedades lo deben cotejar con mi declaración jurada, es falso. Pero todo lo que tiene que estar declarado, está declarado".

Y repitió: "Han dicho cualquier barbaridad en los últimos diez días".

"Se dedicaron a limar a cada uno de los ministros desde el prime día. Hay algunos ministros que según los medios llevan más de 20 renuncias. Conmigo hicieron lo mismo y acá estamos. Este fin de semana me inventaron un mansión en Martínez de un millón de dólares, que me visitó un ex agente de la SIDE el domingo a la noche y que tengo información secreta con la que extorsiono al Presidente y a la secretaria general e la Presidencia, e incluso que había gastado 250 mil dólares con mi tarjeta de crédito", sostuvo Adorni.

Asimismo, el jefe de Gabinete anunció el envío de reformas al Congreso para recuperar la iniciativa y dejar atrás las controversias que lo tuvieron en el centro del debate en las últimas semanas. Entre ellas la creación del fondo de compra de armamento para las Fuerzas Armadas con el 10% de la venta de activos del Estado.