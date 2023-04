Pichetto lanzó su precandidatura presidencial: "Entre un policía y un ladrón, la credibilidad la va a tener el policía"

Las principales propuestas de Miguel Ángel Pichetto en cuanto a la economía y la seguridad

pichetto.jpg "Nosotros no vamos a dolarizar porque la Argentina va a ser mucho más pobre", prometió Pichetto en Ferro (Foto: Telam).

"Nosotros no vamos a dolarizar porque la Argentina va a ser mucho más pobre", sostuvo el funcionario en clara referencia al precandidato Javier Milei, de quien también se diferenció al sostener que tampoco está de acuerdo con "dinamitar" el Banco Central.

"El derecho a la propiedad privada no es cualquier derecho, porque sino ninguna empresa va a generar empleo, la propiedad es un derecho que está en la Constitución, los que vengan a invertir en petróleo, gas y minería tienen que tener reglas claras, la salida de la Argentina va por ahí, por la revolución de la energía y de la minería".

Sin embargo, diferenció ese modelo del "neoliberalismo financiero" que -según él- tuvo sus representantes en un foro que se reunió recientemente en Llao Llao, Bariloche, donde asistieron varios dirigentes de la coalición opositora.

En materia de seguridad, Pichetto prometió: "Aquel que sea detenido con un arma en la mano no va a tener excarcelación y en un enfrentamiento entre un policía y un ladrón, la credibilidad la va a tener siempre el policía".

En esa misma línea también pidió "mejorar" las Fuerzas Armadas para "volver a tener presencia en el territorio" y así poder "combatir al narcotráfico y la inseguridad".

Pichetto se mostró tajante con sus propuestas sobre planes sociales e inmigración

Pichetto-ferro.jpg Pichetto, en el microestadio de Ferro Carril Oeste (Foto: El Objetivo).

En caso de llegar a la presidencia, Pichetto consideró que "el mundo del trabajo tiene que modernizarse y avanzar para que los jóvenes de entre los 18 y los 30 años puedan ingresar al mercado laboral", una franja etaria donde "está el mayor número de desempleados" del país.

También apuntó contra las empresas públicas porque "no pueden perder 6 mil millones de dólares anuales" y cargó contra los inmigrantes de países vecinos que llegan al país, un movimiento migratorio que "hay que ordenar".

"Argentina, a pesar de la decadencia, todavía tiene resguardos que esos países no tienen, tiene políticas sociales, AUH, planes, plancito (sic), políticas del Ministerio de la Mujer que regala subsidios, toda esa parafernalia no la tiene ningún país de Latinoamérica", cuestionó.

Entre otros dichos, el referente de Juntos por el Cambio, desaprobó "la entrega de tierra a mapuches, que no son pueblos originarios de la Argentina, y a organizaciones sociales como las de Juan Grabois, que les regalaron 180 hectáreas entre Mar del Plata y Chapadmalal".

Quiénes apoyaron a Pichetto en el acto

Acompañaron a Pichetto dirigentes de su fuerza y de otros espacios que integran JxC, como el candidato a gobernador bonaerense Diego Santilli; el postulante a intendente de Quilmes Martiniano Molina; los sindicalistas Dante Camaño y Marcelo Peretta; el ex presidente Ramón Puerta; el ex gobernador salteño Juan Carlos Romero; el ex defensor del Pueblo Eduardo Mondino; Claudia Rucci, la hija de Carlos Reutemann, Cora Reutemann y Florencia Arietto, entre otros.