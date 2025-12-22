En vivo Radio La Red
El nuevo parte médico de Yacopini: cómo evoluciona el piloto argentino tras el grave accidente

El piloto mendocino continúa internado en terapia intensiva tras el accidente sufrido durante sus vacaciones.

El estado de salud de Juan Cruz Yacopini volvió a generar expectativa este domingo tras conocerse un nuevo parte médico que confirmó avances importantes en su evolución. El piloto argentino de rally, reciente campeón de la Copa Mundial de Rally Bajas de la FIA, permanece internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo, en Mendoza, luego de sufrir un grave accidente durante un paseo recreativo con amigos.

El comunicado oficial del centro médico habló de “señales alentadoras” dentro de un cuadro que continúa siendo delicado. Según detallaron los profesionales que lo asisten, al disminuir la sedación, Yacopini se encuentra lúcido y responde, y además logró respirar de manera natural tras retirarse la asistencia respiratoria mecánica, un paso considerado significativo en el proceso de recuperación.

Desde la clínica explicaron que, si bien estos avances son positivos, aún existe un punto central que se mantiene bajo estricta observación médica: el compromiso medular. El golpe afectó principalmente a las vértebras cervicales C1 y C2, una zona de extrema sensibilidad para el sistema nervioso central, lo que obliga a los especialistas a manejar cada etapa con suma cautela.

“Si bien el cuadro general sigue siendo delicado, estos avances representan señales alentadoras en el marco del período crítico de evaluación que atraviesa el deportista mendocino”, señalaron desde el centro de salud, dejando en claro que la evolución continúa siendo monitoreada minuto a minuto.

Qué dice el nuevo parte médico sobre la evolución de Yacopini

El informe confirmó que el piloto respira por sus propios medios y que responde a estímulos tras la disminución de la sedación. Sin embargo, el foco médico sigue puesto en la evolución neurológica, que será determinante para definir los próximos pasos del tratamiento y el pronóstico a mediano plazo.

La noticia fue recibida con cautela tanto en el entorno familiar como en el mundo del automovilismo, donde el nombre de Yacopini es sinónimo de proyección y talento dentro del rally internacional.

Cómo fue el accidente que sufrió el piloto mendocino

El accidente ocurrió durante unas vacaciones en el camping El Biguá, ubicado en el Dique El Carrizal, en Luján de Cuyo. En ese contexto, Yacopini se arrojó al agua desde una lancha en una zona de escasa profundidad, golpeó su cabeza contra el fondo y quedó inconsciente, flotando en el lago.

Sus amigos actuaron de inmediato y lo trasladaron en un vehículo particular hacia un hospital. Durante el trayecto se encontraron con una ambulancia, cuyos profesionales realizaron maniobras de reanimación luego de que el piloto entrara en paro cardiorrespiratorio. Tras ser estabilizado, fue ingresado al Hospital Perrupato, donde se le diagnosticó un politraumatismo grave y shock medular, y posteriormente derivado a la Clínica de Cuyo.

El Dakar 2026, descartado

En paralelo a los avances médicos, el equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica confirmó que Juan Cruz Yacopini no participará del Rally Dakar 2026, que comenzará el sábado 4 de enero en Arabia Saudita. La decisión fue tomada priorizando exclusivamente la recuperación del piloto.

Yacopini era el único argentino inscripto en la categoría mayor de autos para la próxima edición del Dakar y tenía previsto competir junto al catalán Dani Olivares como copiloto.

En el programa Otra Mañana, que conduce Antonio Laje por A24, se hizo hincapié en que la cuestión deportiva pasó completamente a un segundo plano. “Ahora hay que ver que Juan Cruz se recupere bien, despacio, con su familia y su gente”, remarcaron, en línea con el mensaje que bajó su entorno más cercano.

Mientras continúa la evolución médica, el foco está puesto en acompañar el proceso y esperar, con prudencia y esperanza, nuevos avances en la salud del piloto mendocino.

