Milei en la cumbre del Mercosur en Brasil, con la mira puesta en la apertura económica y el conflicto entre EE.UU. y Venezuela

Desde la Casa Rosada evitaron confirmar si mantendrá o no una reunión bilateral a solas con el líder brasileño, que se ofreció como mediador entre EE. UU. y Venezuela, para buscar una salida pacífica al conflicto que tiene en vilo a la región.

El Presidente tendrá una agenda apretada que incluye su participación en la sesión de jefes de Estado y regreso el mismo sábado a la noche a Buenos Aires.

En la previa a la cumbre de los jefes de Estado, se desarrolló este viernes el encuentro de cancilleres, del que participó el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

El Canciller Pablo Quirno en su intervención en la LXVII Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común (CMC), preparatoria de la Cumbre de Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, en la ciudad de Foz do Iguaçu, Brasil pic.twitter.com/Qgnv06izyt — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) December 19, 2025

Las dudas por el Tratado de Libre Comercio Mercosur-UE y la postura de Milei

A pesar de los esfuerzos del presidente anfitrión de la cumbre, Lula da Silva, se volvió a postergar hasta el 12 de enero la firma del acuerdo de Libre Comercio que negocian desde hace 25 años los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) que tenía fecha de concreción el pasado 2 de diciembre, luego se pasó para este sábado 20 y finalmente se postergó por decisión de la Comisión Europea para enero de 2026.

En ese escenario de incertidumbre se reunirá Milei con sus socios del Mercosur, y volverá a reclamar la apertura del Mercado Común del Sur, permitir a sus países miembros que firmen tratados bilaterales con otras potencias, como el que impulsa el gobierno argentino ahora con Estados Unidos.

Con los cambios de signos políticos en la región y las nuevas trabas que impusieron Francia e Italia para el acuerdo interbloques, Milei espera ahora que su propuesta tenga el apoyo de Paraguay que asumirá la presidencia pro tempore del grupo por los próximos 6 meses.

Un tratado negociado durante más de 25 años

Foto oficial Cumbre Mercosur con Unión Europea.jpg

El acuerdo UE-Mercosur, busca abrir nuevos mercados para ambas regiones. Para la Unión Europea, habilita exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y licores hacia Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

A cambio, el bloque europeo aceptó facilitar el ingreso de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos, un punto que generó fuerte preocupación entre los productores agrícolas del continente.

Mientras avanzaron las negociaciones, el rechazo de los productores rurales europeos volvió a ocupar el centro de la escena. Miles de agricultores se movilizaron el jueves en Bruselas, en simultáneo con una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, para expresar su oposición al tratado.

La FNSEA, principal sindicato agrícola de Francia, llamó a sostener las protestas pese a la postergación, al considerar que el acuerdo perjudicó a sectores sensibles del agro europeo.

En este marco, la Unión Europea puso una nueva fecha sobre la mesa para la firma del TLC con el Mercosur para darle tiempo a sus presidentes de convencer a los productores agropecuarios que se resisten al acuerdo. La firma de concretarse, ahora sería el 12 de enero en Paraguay, con Santiago Peña, un nuevo aliado de Milei.