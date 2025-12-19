El letal posteo de Lali Espósito dedicado a Javier Milei tras su nueva y filosa chicana contra ella

Como era de esperar, no pasaron más que un par de horas desde las controvertidas declaraciones del primer mandatario sobre la joven cantante para que Lali saliese a responderle, sutil pero contundente.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Espósito compartió una contundente postal de uno de sus recientes recitales a estadio lleno al que le sumó un picantísimo mensaje. “Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas...”, escribió sin nombrarlo a Milei pero en clara alusión a sus recientes dichos. ¡Tremendo!

TW Lali Espósito - respuesta a Javier Milei

Cuándo y por qué surgió el enfrentamiento entre Lali Espósito y Javier Milei

El cruce entre Lali Espósito y Javier Milei se convirtió, con el correr del tiempo, en uno de los enfrentamientos más comentados entre el mundo del espectáculo y la política argentina. Todo se inició tras las PASO de 2023, cuando la cantante expresó su preocupación por el resultado electoral con un mensaje en redes sociales que decía: “Qué peligroso, qué triste”. Esa breve frase, publicada luego de la victoria del entonces candidato libertario, fue el punto de partida de una escalada de tensión que no tardó en tomar estado público.

A partir de ese tuit, comenzaron los ataques masivos en redes sociales contra la artista y, poco después, llegaron las declaraciones del propio Milei. El actual presidente decidió referirse a Lali de manera despectiva, apodándola “Lali Depósito”, con la intención de insinuar que sus opiniones estaban motivadas por supuestos pagos del Estado a través de recitales públicos. En ese mismo tono, también la acusó de ser un “instrumento de propaganda política”, ampliando el conflicto más allá de una simple diferencia de opinión.

tw Lali Espósito - qué peligroso qué triste

Lejos de quedarse en silencio, Espósito eligió responder desde su lugar. A través de su música, lanzó indirectas que muchos interpretaron como dirigidas al mandatario, especialmente con la canción “Fanático”, incluida en su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama. En distintas oportunidades, la cantante habló de una “persecución” en redes, marcada por trolls, mensajes de odio y ataques constantes, que, según ella, se potenciaron a partir de los dichos presidenciales.

El conflicto no se limitó solo a Lali. En ese mismo contexto, Milei también apuntó contra otros artistas, como María Becerra, a quien rebautizó irónicamente como “María BCRA”. En entrevistas brindadas a programas españoles, como La Revuelta, Espósito relató cómo vivió ese momento y aseguró haber sentido un “odio del mismísimo presidente”, con lo que definió como “calumnias e injurias”. Sin embargo, sostuvo que decidió transformar esa experiencia en arte y tomarla como una bandera en defensa de la libertad de expresión.