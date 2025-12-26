El Senado también convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal

En tanto, la Oficina del Presidente celebró la aprobación de la norma, junto a la del Presupuesto 2026. "Con la nueva ley de inocencia Fiscal, los ciudadanos quedarán resguardados frente a cualquier administración que pretenda tratarlos como delincuentes por disponer de sus ahorros, y de todo intento de persecución estatal arbitraria por el fruto de su esfuerzo".

APROBADA INOCENCIA FISCAL, una de las leyes más importantes de los últimos 30 años.



Un Estado que confía en la gente que hace las cosas bien.



Basta de persecución a los argentinos de bien. El control va donde tiene que ir: a los que evaden.



La libertad se vuelve norma. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 27, 2025

El tratamiento de Inocencia Fiscal

El proyecto de Inocencia Fiscal, impulsado para dar garantías a los ahorristas y fomentar que los dólares salgan del “colchón”.

Antes de la sanción del proyecto, algunos empresarios y aliados políticos del oficialismo advirtieron por el esquema de multas por incumplimientos formales, como la falta de presentación de declaraciones juradas, regímenes informativos y operaciones internacionales. Hoy, esas sanciones son simbólicas: $200 para personas humanas y $400 para empresas. La reforma eleva esos montos a $220.000 y $440.000, respectivamente, y prevé que desde 2027 se actualicen por el índice UVA.

Ante ese escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el martes por la noche que acordó con ARCA una "solución" para la reglamentación de la ley. Según explicó, las multas no se aplicarán automáticamente al vencer el plazo, sino que primero se enviará un recordatorio con un margen de entre 10 y 15 días hábiles. Recién después de ese período se cursará la intimación y se aplicará la sanción. Además, el organismo evaluará la cantidad de días de demora para definir multas menores según cada caso.