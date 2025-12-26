El Senado también convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal

El Senado aprobó esta noche el proyecto de Inocencia Fiscal y lo convirtió en ley. La norma tuvo 43 votos a favor y 26 en contra e incluye modificaciones al Régimen Penal Tributario.
Después de la aprobación del Presupuesto 2026, el Gobierno consiguió la sanción de otra ley clave.
El presidente Javier Milei celebró la aprobación de la norma y explicó sus alcances a través de un mensaje en sus redes sociales. "Estamos modificando los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a los argentinos ante una eventual evasión de impuestos. Hasta hoy en Argentina podían investigarte como evasor simple por diferencias de 1 millón y medio de pesos. El umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1000 millones de pesos.
También modificamos el plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, disminuyéndolo de 5 años a 3 años. Además, quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo simplemente pagando lo que debe, dando a los ciudadanos todas las instancias necesarias para normalizar su situación fiscal sin tener un problema penal", escribió Milei.
"La libertad se vuelve norma", celebró Patricia Bullrich en sus redes, en un mensaje que también fue republicado por el presidente.
En tanto, la Oficina del Presidente celebró la aprobación de la norma, junto a la del Presupuesto 2026. "Con la nueva ley de inocencia Fiscal, los ciudadanos quedarán resguardados frente a cualquier administración que pretenda tratarlos como delincuentes por disponer de sus ahorros, y de todo intento de persecución estatal arbitraria por el fruto de su esfuerzo".
El proyecto de Inocencia Fiscal, impulsado para dar garantías a los ahorristas y fomentar que los dólares salgan del “colchón”.
Antes de la sanción del proyecto, algunos empresarios y aliados políticos del oficialismo advirtieron por el esquema de multas por incumplimientos formales, como la falta de presentación de declaraciones juradas, regímenes informativos y operaciones internacionales. Hoy, esas sanciones son simbólicas: $200 para personas humanas y $400 para empresas. La reforma eleva esos montos a $220.000 y $440.000, respectivamente, y prevé que desde 2027 se actualicen por el índice UVA.
Ante ese escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el martes por la noche que acordó con ARCA una "solución" para la reglamentación de la ley. Según explicó, las multas no se aplicarán automáticamente al vencer el plazo, sino que primero se enviará un recordatorio con un margen de entre 10 y 15 días hábiles. Recién después de ese período se cursará la intimación y se aplicará la sanción. Además, el organismo evaluará la cantidad de días de demora para definir multas menores según cada caso.