La China Suárez es tendencia en Netflix con En el barro 2 y sus impactantes escenas subidas de tono

Durante la grabación de la segunda temporada, el guion avanzó hacia situaciones más intensas y comprometidas. Allí aparecieron escenas íntimas que, como sucede en muchas ficciones de este tipo, suelen generar expectativas y controversias. Fue en ese contexto cuando surgió el pedido de Icardi a la China Suárez, que rápidamente trascendió el ámbito privado.

La China Suárez En el barro

El polémico pedido de Mauro Icardi a la China Suárez

La información salió a la luz en el programa Intrusos. La panelista Paula Varela fue quien contó los detalles al aire y explicó cómo se habría dado la situación. Según su relato, la actriz se comunicó directamente con la producción mientras aún se encontraban cerrando la grabación y edición de la segunda temporada.

El objetivo, siempre según la versión que circuló, era poder mostrárselas a Mauro Icardi, su pareja, y que él supiera exactamente qué material iba a quedar en la versión final que se vería en Netflix.

La intención no era menor. El futbolista habría querido conocer de antemano el contenido de esas escenas íntimas antes de que se hicieran públicas.

China Suarez y Mauro Icardi -

La respuesta de Netflix a la China Suárez y Mauro Icardi

La reacción de la producción fue inmediata y contundente. De acuerdo con lo relatado por Paula Varela, el pedido fue rechazado de manera absoluta. No hubo negociación ni posibilidad de excepción.

"La producción, encabezada por Sebastián Ortega, le negó cien por ciento la posibilidad de ver las escenas antes del estreno", aseguró la panelista en Intrusos. La decisión habría sido respaldada por Netflix, que mantiene una política estricta sobre la confidencialidad del material antes de su lanzamiento.

Sebastián Ortega, creador y productor de El Marginal y En el Barro, fue señalado como una de las figuras clave detrás de la decisión. La producción mantuvo una postura firme para proteger el contenido de la serie y evitar filtraciones.

china suarez en el barro

Qué se espera para la segunda temporada de En el barro

A pesar del ruido mediático, la expectativa por la segunda temporada de En el Barro sigue en aumento. La serie promete profundizar los conflictos de las protagonistas y mostrar nuevas alianzas y enfrentamientos dentro del universo que nació en El Marginal.

El estreno estaría previsto para febrero, tanto en Argentina como a nivel internacional. Netflix confía en que la historia volverá a captar la atención del público, más allá de las polémicas previas.

china suarez en el barro 1

Mientras tanto, el pedido de Mauro Icardi a la China Suárez quedó como una anécdota que refleja el impacto mediático que rodea a las figuras involucradas.