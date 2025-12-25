En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
Senado
DEBATE

Senado: el Gobierno busca sancionar este viernes el primer Presupuesto de la gestión Milei

El Gobierno buscará este viernes sancionar en el Senado el Presupuesto 2026 con la expectativa de aprobar la iniciativa sin cambios. También se trata la ley de Inocencia Fiscal.

El Gobierno buscará sancionar en el Senado la primera ley de Presupuesto de la gestión de Javier Milei, tras dos años de administración. El oficialismo aceptó no introducir cambios en el capítulo XI, rechazado en la Cámara de Diputados, para avanzar con la discusión.

Leé también El gesto que prepara Milei hacia la oposición dialoguista en busca de apoyo para la sanción del Presupuesto
Javier Milei firmaría un decreto para redireccionar fondos (Foto: archivo).

La sesión extraordinaria está convocada para las 12 de este viernes, cuando también se tratará el proyecto de Inocencia Fiscal, que cuenta con media sanción de la Cámara baja.

Bullrich Atauche reunión plenaria comisión reforma laboral

El oficialismo apunta a sancionar el Presupuesto 2026, que, según la ley de Administración Financiera, debe aprobarse en el año previo a la ejecución de las partidas.

Cómo fue el debate en Diputados

El proyecto llega a la Cámara alta luego de haber sido aprobado en Diputados, en la votación en general, con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. Sin embargo, el oficialismo no pudo sostener el capítulo XI, que terminó cayendo en la sesión del pasado 17 de diciembre. Ese apartado buscaba derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.

Según trascendió, el oficialismo se mantiene optimista respecto de la aprobación sin cambios de la normativa, aunque busca evitar un rechazo, en particular del artículo 30, que elimina pasajes de las leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional, Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Técnico Profesional.

El tratamiento de Inocencia Fiscal

El proyecto de Inocencia Fiscal, impulsado para dar garantías a los ahorristas y fomentar que los dólares salgan del “colchón”, también se encamina a ser sancionado este viernes.

Sin embargo, algunos empresarios y aliados políticos del oficialismo advirtieron por el esquema de multas por incumplimientos formales, como la falta de presentación de declaraciones juradas, regímenes informativos y operaciones internacionales. Hoy, esas sanciones son simbólicas: $200 para personas humanas y $400 para empresas. La reforma eleva esos montos a $220.000 y $440.000, respectivamente, y prevé que desde 2027 se actualicen por el índice UVA.

Ante ese escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el martes por la noche que acordó con ARCA una "solución" para la reglamentación de la ley. Según explicó, las multas no se aplicarán automáticamente al vencer el plazo, sino que primero se enviará un recordatorio con un margen de entre 10 y 15 días hábiles. Recién después de ese período se cursará la intimación y se aplicará la sanción. Además, el organismo evaluará la cantidad de días de demora para definir multas menores según cada caso.

