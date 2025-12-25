Senado: el Gobierno busca sancionar este viernes el primer Presupuesto de la gestión Milei

Según trascendió, el oficialismo se mantiene optimista respecto de la aprobación sin cambios de la normativa, aunque busca evitar un rechazo, en particular del artículo 30, que elimina pasajes de las leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional, Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Técnico Profesional.

El tratamiento de Inocencia Fiscal

El proyecto de Inocencia Fiscal, impulsado para dar garantías a los ahorristas y fomentar que los dólares salgan del “colchón”, también se encamina a ser sancionado este viernes.

Sin embargo, algunos empresarios y aliados políticos del oficialismo advirtieron por el esquema de multas por incumplimientos formales, como la falta de presentación de declaraciones juradas, regímenes informativos y operaciones internacionales. Hoy, esas sanciones son simbólicas: $200 para personas humanas y $400 para empresas. La reforma eleva esos montos a $220.000 y $440.000, respectivamente, y prevé que desde 2027 se actualicen por el índice UVA.

Ante ese escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el martes por la noche que acordó con ARCA una "solución" para la reglamentación de la ley. Según explicó, las multas no se aplicarán automáticamente al vencer el plazo, sino que primero se enviará un recordatorio con un margen de entre 10 y 15 días hábiles. Recién después de ese período se cursará la intimación y se aplicará la sanción. Además, el organismo evaluará la cantidad de días de demora para definir multas menores según cada caso.