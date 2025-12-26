El oficialismo celebró la aprobación del presupuesto: "Con equilibrio fiscal, orden y crecimiento"

Patricia Bullrich destacó la votación en el Senado

“Señores, tenemos presupuesto 2026. Además, tal como corresponde: tenemos uno sin déficit fiscal”, puso Manuel Adorni y así el jefe de Gabinete se sumó al festejo del oficialismo.

Fin. — Manuel Adorni (@madorni) December 27, 2025

Además, Patricia Bullrich en A24 destacó que el presidente la saludó y a todo el bloque. También destacó que: “No entramos en la chicana del kirchnerismo, es muy importante lo que conseguiremos y vamos a tener un Senado más austero”.

"Estamos contentos con lo que se está haciendo, no es lo que se necesita, pero vamos a tener una solución. Esto va a generar un impacto fuerte en la política argentina y logramos una cantidad de votos muy importantes", agregó la ex ministra de Seguridad.

Además, Diego Santilli detalló en A24 que este presupuesto es "un gran paso después de tres años sin tener uno", y destacó esto impulsa un "crecimiento para el país, esperábamos una votación importante, fruto del trabajo con los gobernadores".