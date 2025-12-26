En vivo Radio La Red
El oficialismo celebró la aprobación del presupuesto: "Con equilibrio fiscal, orden y crecimiento"

Con Javier Milei a la cabeza, La Libertad Avanza festejó el triunfo en el Senado que logró la ley presupuestaria. Patricia Bullrich en A24 destacó el esfuerzo que se hizo para conseguir la mayoría.

Luego de que el Senado aprobara este miércoles por la noche, en general y en particular la ley de Presupuesto 2026, Javier Milei lo festejó en las redes sociales. El Presidente dejó un X, diciendo: “Viva la libertad carajo”, acompañando la imagen de la votación en la Cámara alta, pero no fue la única voz, ya que Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli y Manuel Adorni, fueron otros referentes que se expresaron.

Diego Santilli sigue de cerca la sesión del Senado, en busca de apoyo para el Presupuesto 2026 (Foto: archivo).

Con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención, el Senado aprobó la ley de Presupuesto. El oficialismo logró la ratificación del capítulo II que contenía dos artículos cuestionados por la oposición y esto generó entusiasmo en el Gobierno que se expresó en las redes sociales.

Además de Javier Milei, Patricia Bullrich también celebró en X: “Lo aprobamos en su totalidad con equilibrio fiscal, orden y crecimiento” y luego ante la prensa destacó: “Conseguir una mayoría fue un esfuerzo importante y lo hemos hecho”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem publicó: “Presupuesto aprobado. Con @JMilei, orden y equilibrio fiscal”, escribió y acompañó el posteo con una foto en el Congreso junto a Diego Santilli y Manuel Adorni.

Patricia Bullrich destacó la votación en el Senado

Señores, tenemos presupuesto 2026. Además, tal como corresponde: tenemos uno sin déficit fiscal”, puso Manuel Adorni y así el jefe de Gabinete se sumó al festejo del oficialismo.

Además, Patricia Bullrich en A24 destacó que el presidente la saludó y a todo el bloque. También destacó que: “No entramos en la chicana del kirchnerismo, es muy importante lo que conseguiremos y vamos a tener un Senado más austero”.

"Estamos contentos con lo que se está haciendo, no es lo que se necesita, pero vamos a tener una solución. Esto va a generar un impacto fuerte en la política argentina y logramos una cantidad de votos muy importantes", agregó la ex ministra de Seguridad.

Además, Diego Santilli detalló en A24 que este presupuesto es "un gran paso después de tres años sin tener uno", y destacó esto impulsa un "crecimiento para el país, esperábamos una votación importante, fruto del trabajo con los gobernadores".

