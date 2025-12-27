La foto de Wanda Nara y Martín Migueles con un sugestivo mensaje en medio de los rumores de infidelidad: "Chau"

Con el agregado de la palabra "Chau" y la bandera charrúa, Nara no hizo más que indicar que su estadía allí había llegado a su fin, aunque muchos lo tomaron como una respuesta indirecta a las acusaciones de Ciardone.

IG Martín Migueles jet privado

La imagen, capturada dentro del jet privado, muestra a Martín Migueles distendido, sonriente y apoyado junto a una ventanilla, una postal que contrasta con las versiones que lo apuntan en medio del escándalo. No fue una publicación más: se trató del primer posteo de Wanda Nara junto a su pareja tras las explosivas declaraciones de Claudia Ciardone, un gesto que no hizo más que alimentar las lecturas sobre el mensaje que la empresaria buscó dejar.

En paralelo, la mediática también dejó ver detalles del lujoso vuelo que la trajo de regreso desde Punta del Este. Fiel a su impronta, exhibió su nueva cartera —un obsequio navideño— valuada en más de 50 mil dólares, ubicada en un lugar protagónico dentro de la aeronave, en el que terminó siendo un viaje relámpago.

IG Wanda Nara jet privado

Por qué Wanda Nara voló junto a Martín Migueles a Buenos Aires sólo por un par de horas

En tanto, al cabo de unas horas Wanda Nara volvió a la carga a través de sus historias virtuales de Instagram para, sin decirlo literalmente, contarle al mundo qué vino a hacer a Buenos Aires.

A través de varias publicaciones, la rubia volvió a fotografiar una de las ventillas del avión privado, donde se pueden ver dos combos de comida rápida al que le escribió: "Ahora sí felices vacaciones para mí", junto a los emojis de dos nenas.

De esta manera, la mayor de la Nara hizo saber que su viaje a Buenos Aires no habría sido más que para venir a buscar a sus hijas Isabella y Francesca, quienes pasaron las fiestas navideñas con su papá, Mauro Icardi, y su novia, Eugenia China Suárez, por estricta orden judicial.

IG Wanda Nara - viaje relámpago con Migueles

En tanto, en un siguiente posteo mostró otros dos vasos de bebida con una bolsa de empaque con las que los fast food empaquetan la comida para llevar, como para dejar en claro que Migueles sigue con ella, así como también que estaban regresando ambos a Uruguay ya con las pequeñas. "Rumbo a Punta del Este", fue el mensaje escrito por las dudas de que las imágenes resultaran confusas.

Y por si alguien intentase contradecirla, Wanda sumó otra Instagram Storie ya en suelo uruguayo donde Migueles se ocupó de llevarle la cartera y el bolso matero para ahora sí disfrutar con la familia entera estas vacaciones y recibir juntos el 2026 donde, a pesar de los dichos de Claudia Ciardone, Martín Migueles y Wanda Nara viven su momento más pleno.