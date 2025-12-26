El Senado sancionó el primer Presupuesto del Gobierno de Javier Milei

El artículo 30 elimina los pisos mínimos de financiamiento para áreas consideradas sensibles, como educación, ciencia y defensa, una decisión que generó fuertes cuestionamientos por parte de gobernadores y legisladores.

En tanto, el artículo 12 establece nuevas obligaciones de rendición de cuentas para las universidades nacionales. La norma exige la presentación de información detallada sobre el destino de los fondos y faculta al Poder Ejecutivo a interrumpir las transferencias en caso de incumplimiento.

Para dejar sin efecto ambos artículos, la oposición debía reunir los votos necesarios para rechazar en su totalidad el capítulo II, algo que estuvo lejos de lograr.

El debate continuaba esta noche con el tratamiento del segundo expediente en la orden del día: el proyecto de Inocencia Fiscal, otra normativa clave para el oficialismo.

El inicio de la sesión

El tratamiento del proyecto comenzó minutos después de las 12.20 durante un período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei. El debate se desarrolló en medio de fuertes cuestionamientos de distintos sectores políticos y provinciales.

Tras una sucesión de cruces en el recinto y planteos de cuestiones de privilegio, La Libertad Avanza consiguió imponer el esquema de debate del Presupuesto 2026 por capítulos, y no de manera artículo por artículo, como reclamaban los bloques opositores.

El encargado de exponer el proyecto y defender la postura del oficialismo es el senador Ezequiel Atauche, quien actúa como miembro informante de LLA.