El Senado sancionó el primer Presupuesto del Gobierno de Javier Milei

El Senado aprobó este miércoles por la noche la ley de Presupuesto 2026 y el oficialismo sancionó el primer presupuesto del Gobierno de Javier Milei.
Con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención, el Senado aprobó la ley de Presupuesto. El oficialismo logró la ratificación del capítulo II que contenía dos artículos cuestionados por la oposición.
Con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención, la Cámara alta dio aval al texto impulsado por el Gobierno, que apostaba a que la norma sea aprobado tal como estaba redactada para evitar que vuelva a Diputados.
Durante el debate, la oposición anticipó su rechazo a los artículos 12 y 30, incluidos en el capítulo II del proyecto (incluye desde el artículo 11 al 31). En medio de la votación en particular, el kirchnerismo propuso que el artículo 30 sea votado aparte, pero el oficialismo no aceptó realizar modificaciones.
El capítulo II también resultó aprobado con 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones. De esa manera, el apartado que podía generar alguna sorpresa para el oficialismo también fue ratificado por la Cámara alta.
El artículo 30 elimina los pisos mínimos de financiamiento para áreas consideradas sensibles, como educación, ciencia y defensa, una decisión que generó fuertes cuestionamientos por parte de gobernadores y legisladores.
En tanto, el artículo 12 establece nuevas obligaciones de rendición de cuentas para las universidades nacionales. La norma exige la presentación de información detallada sobre el destino de los fondos y faculta al Poder Ejecutivo a interrumpir las transferencias en caso de incumplimiento.
Para dejar sin efecto ambos artículos, la oposición debía reunir los votos necesarios para rechazar en su totalidad el capítulo II, algo que estuvo lejos de lograr.
El debate continuaba esta noche con el tratamiento del segundo expediente en la orden del día: el proyecto de Inocencia Fiscal, otra normativa clave para el oficialismo.
El tratamiento del proyecto comenzó minutos después de las 12.20 durante un período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei. El debate se desarrolló en medio de fuertes cuestionamientos de distintos sectores políticos y provinciales.
Tras una sucesión de cruces en el recinto y planteos de cuestiones de privilegio, La Libertad Avanza consiguió imponer el esquema de debate del Presupuesto 2026 por capítulos, y no de manera artículo por artículo, como reclamaban los bloques opositores.
El encargado de exponer el proyecto y defender la postura del oficialismo es el senador Ezequiel Atauche, quien actúa como miembro informante de LLA.