Evangelina Anderson dejó en claro si hay o no chances de volver con Martín Demichelis
Al mismo tiempo que trascendían fotos de Martín Demichelis en José Ignacio, Evangelina Anderson hablaba sin ningún tipo de filtro sobre el vínculo con su expareja y de las posibilidades concretas de darse una nueva oportunidad en el amor.
27 dic 2025, 17:03
Evangelina Anderson parece haber atravesado ya el duelo por su relación con Martín Demichelis y todo indica que no tiene intención alguna de volver a cruzárselo. Lejos de cualquier gesto nostálgico, la modelo se muestra enfocada en su presente y decidida a seguir adelante sin mirar atrás.
En paralelo, mientras comenzaban a circular imágenes del exfutbolista disfrutando de unos días en José Ignacio junto a una joven que rápidamente fue señalada como su nueva novia, Mica, Evangelina rompía el silencio en Juego Chino (Telefe), el programa que conduce Guillermo López. Con un discurso firme, dejó en claro su postura y marcó distancia, evidenciando que esa etapa de su vida ya quedó cerrada.
“Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola”, confesó Eva.
Sorprendido por sus palabras, el conductor le retrucó: “No es ni una cosa ni la otra. ¿Y si se arreglan?”. Fue entonces cuando la reacción de Anderson dejó todo en claro. “No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo”. Para cerrar, reforzó su postura con firmeza: “De ninguna manera. Te lo firmo”.
Cómo está el vínculo entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis
En los últimos días, una foto de Evangelina Anderson junto a Martín Demichelis y los hijos que nacieron de ese gran amor que duró 18 años dio mucho que hablar. La imagen fue interpretada como un reencuentro entre la expareja, algo que muchos pensaban que no iba a darse tan pronto o que, incluso, se mantendría en reserva tras la conflictiva separación.
Lo cierto es que el encuentro familiar se dio en el marco del cumpleaños del exfutbolista y, a partir de esa imagen, las versiones se reavivaron y despertaron la curiosidad de muchos. Sin embargo, Eva fue clara al respecto: no hay nada más que cordialidad y respeto entre ellos.
Según relató Karina Iavícoli en Infama (América TV), la reacción de Anderson no dejó lugar a interpretaciones. “Entonces me dice: ‘¿Eh? ¿Y eso?, ni loca’. O sea, ni loca volvería con Demichelis. ‘¿Por?’, me pregunta. Entonces yo le digo que hay una foto de un cumpleaños. ‘¿Y? Qué tiene que ver’, me pone. ‘Que estemos separados no significa que no podamos tener un buen vínculo por nosotros y nuestros hijos, que tenemos tres’”, leyó al aire.