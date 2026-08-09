Ola polar: hay 15 provincias bajo alerta amarilla por frío extremo, nieve y viento

En el sur de Mendoza y el noroeste de Neuquén rige una alerta amarilla por nevadas. Según el pronóstico, se esperan acumulaciones de entre 15 y 25 centímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse esos valores.

En tanto, en el oeste de La Rioja y Catamarca se mantiene un aviso por fuertes vientos. Las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora, mientras que las velocidades sostenidas se ubicarían entre 60 y 80 kilómetros por hora.

También hay alerta por viento Zonda en sectores de Catamarca, Salta y Tucumán. En esas regiones se esperan velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Qué recomienda el SMN ante el frío y los fuertes vientos

Ante el escenario meteorológico previsto para este domingo, el organismo recomendó tomar distintas precauciones.

Entre las principales medidas, pidió asegurar todos aquellos elementos que puedan ser desplazados por el viento y revisar techos, canaletas y desagües. También recomendó mantener los ambientes ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Además, aconsejó contar con agua potable, alimentos y un kit de emergencia, mantenerse alejado de ventanas y puertas durante los episodios de viento y evitar permanecer cerca de árboles, postes, carteles y otras estructuras que puedan desprenderse.

En las zonas alcanzadas por las nevadas, el SMN recomendó circular únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve y hacerlo con extrema precaución.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires este domingo

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el domingo estará marcado por el frío. En la Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 13°C.

Durante la mañana y el mediodía predominará el cielo despejado, aunque la nubosidad irá en aumento hacia la tarde y la noche. Los vientos podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora.

En la provincia de Buenos Aires, la jornada comenzó con temperaturas cercanas a los 2°C y se espera una máxima de 11°C.

Para el lunes se prevé un leve descenso de las temperaturas y no se esperan lluvias. En la provincia, las condiciones serán similares, con cielo despejado durante las primeras horas y mayor presencia de nubes hacia la tarde y la noche.

El SMN tampoco pronostica precipitaciones para el martes, aunque el miércoles podrían registrarse lluvias aisladas durante la segunda mitad del día.

Las temperaturas previstas en las principales provincias

El frío también alcanzará a buena parte del territorio nacional, aunque las temperaturas variarán según cada región.

Córdoba: mínima de 2°C y máxima de 15°C.

mínima de 2°C y máxima de 15°C. Tucumán: mínima de 5°C y máxima de 15°C.

mínima de 5°C y máxima de 15°C. Santa Fe: mínima de 4°C y máxima de 15°C.

mínima de 4°C y máxima de 15°C. Entre Ríos: mínima de 4°C y máxima de 13°C.

mínima de 4°C y máxima de 13°C. Jujuy: mínima de 3°C y máxima de 17°C.

mínima de 3°C y máxima de 17°C. Salta: registros similares a los de Jujuy.

registros similares a los de Jujuy. Misiones: mínima de 12°C y máxima de 18°C.

mínima de 12°C y máxima de 18°C. La Rioja: mínima de 4°C y máxima de 15°C.

mínima de 4°C y máxima de 15°C. Santiago del Estero: mínima de 8°C y máxima de 18°C.

mínima de 8°C y máxima de 18°C. San Luis: mínima de 3°C y máxima de 12°C.

mínima de 3°C y máxima de 12°C. San Juan: mínima de -1°C y máxima de 12°C.

mínima de -1°C y máxima de 12°C. Mendoza: mínima de 1°C y máxima de 8°C.

mínima de 1°C y máxima de 8°C. Río Negro: mínima de 3°C y máxima de 10°C.

mínima de 3°C y máxima de 10°C. Chubut: mínima de 1°C y máxima de 8°C.

mínima de 1°C y máxima de 8°C. Santa Cruz: mínima de -3°C y máxima de 4°C.

Santa Cruz será una de las provincias con los registros más bajos del país: el termómetro podría llegar a marcar -3°C durante la madrugada, mientras que la máxima apenas alcanzaría los 4°C.