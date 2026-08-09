El gesto de Bautista Mascia con Denisse González en medio de su internación: "Cada día más..."

El fin de semana, el uruguayo mostró en su cuenta de Instagram cómo pasa los días acompañando a Denisse González en la internación compartiendo mates, distintos juegos de mesa, películas, y manualidades, en un gesto que enterneció a todos sus fans por el constante apoyo que le brinda a ella en este difícil momento.

"Cada día más cerca de curarte", indicó Mascia esperanzado en que pronto llegará el esperado día del alta a Denisse acompañando el mensaje con la cara de un león y el emoji de un brazo haciendo fuerza. Mientras ella comentó en la misma sintonía: "Como dice una de las personas que más amo: un día más cerca de la curación”.

Las fotos de Bautista Mascia y Denisse González juntos en la intimidad de la internación en la clínica.

El conmovedor video de Denisse González a una semana de su internación

La ex Gran Hermano Denisse González compartió un emotivo video en medio de su internación después de unos exámenes de rutina que no dieron como se esperaba.

Al cumplirse una semana de su internación compartió un emotivo posteo con varias imágenes de cómo atraviesa el difícil momento de salud.

En el mismo se puede ver cómo se levantó de la cama y se bañó luego de pasar varios días de suma preocupación, dejando un mensaje de fortaleza y resiliencia de cara a lo que viene.

"Día 7. ‍No les voy a mentir, hay momentos en los que no tengo ganas de nada. Pero hoy me obligué a levantarme, bañarme, ponerme linda para mí y salir un rato de la cama", se sinceró a corazón abierto la ex Gran Hermano.

Y agregó remarcando la importancia en el estado de ánimo: "No cambia el diagnóstico, pero sí cambia un poco cómo se siente el día. Mientras el cuerpo hace su parte, yo intento hacer la mía. Un día a la vez".