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Lionel Messi despidió a su papá Jorge en una ceremonia íntima en Rosario

El futbolista Lionel Messi llegó el sábado por la noche a Rosario y el domingo por la mañana despidió por última vez a su papá Jorge Messi, quien falleció a los 68 años.

9 ago 2026, 11:00
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Lionel Messi despidió a su papá Jorge en una ceremonia íntima en Rosario

Lionel Messi despidió a su papá Jorge en una ceremonia íntima en Rosario

Lionel Messi despidió a su papá Jorge en una ceremonia íntima en Rosario

Lionel Messi despidió a su papá Jorge en una ceremonia íntima en Rosario

Lionel Messi despidió a su papá Jorge Messi en una ceremonia íntima junto a su familia en Rosario tras llegar a la Argentina en la noche del sábado.

El capitán de la Selección Argentina llegó anoche al país acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, y este domingo se realizó la última despedida a su padre en el cementerio El Prado, ubicado a unos 20 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Rosario. La íntima ceremonia comenzó en las primeras horas del domingo y culminó al mediodía.

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El padre del futbolista tenía 68 años y falleció ayer tras luchar durante meses con una larga enfermedad, en una noticia que conmovió a todo el mundo.

Toda la familia Messi está dentro del cementerio en una ceremonia íntima, tal cual era el pedido de la familia para respetar el momento de profundo dolor. La sociedad colaboró con el pedido de familia y no se acercó al lugar para respetar el último adiós a Jorge Messi.

"La gente se ha comportado de una manera ejemplar y no se a agolpado y se está dando como lo pretende la familia Messi. Está prohibido el uso de drones para que no se pueda invadir desde al aire y en caso de que hubiera se lo confisca por orden judicial", indicó el periodista Gabriel Prósperi desde el lugar de la última despedida a Jorge Messi en A24.

Rodrigo De Paul marcó un gol el sábado para el Inter Miami y se sacó la camiseta mostrando el número 10 de Messi que llevaba abajo dando un beso a a cámara en el doloroso momento que atraviesa su amigo.

Por su parte, Leandro Paredes, compañero de la Selección y amigo de Messi, declaró tras el partido de Boca ante Vélez: “Queremos acompañarlo en este momento, y seguramente le haga bien que estemos ahí. Ahora hablaré con alguno de mis compañeros para ver si vamos ahora o mañana después del mediodía", dijo el volante.

Video: A24.

Banderas y mensajes en la casa de los Messi

En la casa de la familia Messi en Rosario, se observaron gran cantidad de carteles, flores, velas y banderas para darle apoyo al futbolista en un clima de total respeto en este duro momento que ataviesa por la muerte de su papá Jorge Messi.

     

 

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