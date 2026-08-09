Lionel Messi despidió a su papá Jorge en una ceremonia íntima en Rosario

"La gente se ha comportado de una manera ejemplar y no se a agolpado y se está dando como lo pretende la familia Messi. Está prohibido el uso de drones para que no se pueda invadir desde al aire y en caso de que hubiera se lo confisca por orden judicial", indicó el periodista Gabriel Prósperi desde el lugar de la última despedida a Jorge Messi en A24.

Rodrigo De Paul marcó un gol el sábado para el Inter Miami y se sacó la camiseta mostrando el número 10 de Messi que llevaba abajo dando un beso a a cámara en el doloroso momento que atraviesa su amigo.

Por su parte, Leandro Paredes, compañero de la Selección y amigo de Messi, declaró tras el partido de Boca ante Vélez: “Queremos acompañarlo en este momento, y seguramente le haga bien que estemos ahí. Ahora hablaré con alguno de mis compañeros para ver si vamos ahora o mañana después del mediodía", dijo el volante.

Video: A24.

Banderas y mensajes en la casa de los Messi

En la casa de la familia Messi en Rosario, se observaron gran cantidad de carteles, flores, velas y banderas para darle apoyo al futbolista en un clima de total respeto en este duro momento que ataviesa por la muerte de su papá Jorge Messi.