Caputo: "Argentina estará declarada como país de grado de inversión internacional para el final del gobierno de Milei"

El ministro de Economía inició con una presentación en la que reseñó el objetivo de pagar los compromisos externos sin afectar los pilares del plan económico. Está acompañado por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, el encargado de anunciar el plan de pagos para 2026 y 2027.

Furiase: El plan de pagos hasta diciembre de 2027

El secretario de Finanzas tuvo la pesada tarea de mostrar cómo se hará frente a los vencimientos de 2026 y 2027. Se apoyó en gráficos para mostrar un balance favorable para la macroeconomía argentina.

"Tenemos un procedimiento de saneamiento del Banco Central (BCRA) necesario para seguir bajando la inflación", sostuvo. Explicó que para el cierre del año 2026, está calculado un excedente de 3.700 millones de dólares para la macro economía. " Eso sin que sea necesario acudir a mercados internacionales de financiamiento".

En las tablas que mostró se ve la "comodidad" para pagar los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, como el proximo, que será en 9 de julio.

Los números del equipo económico para el año 2026. (Foto: Captura de TV)

El secretario de Finanzas también destacó que hay una serie de elementos que están como "resguardo" si hiciera falta para sostener a la macroeconomía, pero "el objetivo no es tener que usarlo". "Son fuentes posibles de financiamiento de crédito,que están disponibles", aclaró el funcionario". Como por ejemplo, los "swap" tanto con China como con Estados Unidos. Sobre el nivel del indicador del riesgo país, Furiase dijo que los 414 puntos actuales representan un interés menor que lo que se debe pagar por una tasa de bonos norteamericanos. En la medida que el riesgo país siga bajando, la calificación como "país de grado de inversión" llegará, aunque eso depende de las calificadoras externas, explicó.

Un fin de mandato en 2027 en equilibrio

Otro de las placas que mostró el secretario Furiase dice que el balance entre ingresos y fuentes dará "0" porque coinciden en 29,7 mil millones de dólares. Por lo que furiase ratificó que "este es un escenario por demás conservador o sea puede ser aún mejor".

La hora de las preguntas.

El ministro Caputo dijo que esos recursos extras como los Swap pueden seguir disponibles. En concreto, sobre el que hay con EE.UU. dijo: "Va a seguir, pero para usarlo se requiere una negociación con ese país y todo lo que hacemos es para no tener que usarlo".

También señaló una vez más que "por ser 2027 una año electoral, sabemos que puede haber algún movimiento, pero estamos blindando la economía para que nada la afecte".

El gobierno prevé llegar a fines del 2027 con equilibrio entre las obligaciones y los recursos para cumplir con ellos. (Foto: captura de TV)

"Esperamos dejarnos ese balance a nosotros mismos"

Fue la respuesta de Luis Caputo cuando se insistió sobre el balance "0" a fines de 2027. Un periodista preguntó si entonces no habría una reserva para los 5.800 millones de dólares que hay que pagar en enero de 2028. Caputo dio a entender que el gobierno libertario aspira a seguir en el poder. "Nosotros queremos recibir ese balance - dijo - y como marcamos que es un cálculo conservador esperamos tener un superávit importante para el inicio de 2028".

No dio mayores avances sobre la anunciada reforma a la carta orgánica del Banco Central, porque aún está en discusión su delineamiento, pero sí fue categórico en una cosa: "No habrá posibilidad alguna de financiamiento al gobierno nacional por parte del Banco Central"