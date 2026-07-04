Javier Milei saludó a Estados Unidos por el Día de la Independencia: "Sigan siendo un faro de libertad en el norte"

HACER AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ



Hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la… — Javier Milei (@JMilei) July 4, 2026

El Presidente también sostuvo que la Argentina fue fundada bajo los mismos ideales y aseguró que la misión de una democracia liberal es proteger la libertad de las personas y el fruto de su trabajo. "Quienes no están de acuerdo con este principio básico no pueden llamarse verdaderos patriotas", expresó.

Además, manifestó su deseo de que esos valores vuelvan a ocupar un lugar central en la región. "Confío en que Estados Unidos siga siendo un faro de libertad en el norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de libertad en el sur", concluyó.

Donald Trump encabezó los festejos en Washington

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó de las celebraciones oficiales por los 250 años de la independencia y aseguró que el país atraviesa uno de sus mejores momentos. "Nuestro país está más fuerte que nunca", escribió en sus redes sociales.

El mandatario también destacó la convocatoria de los festejos en Washington DC, aseguró que el apoyo de los ciudadanos fue masivo y elogió el tradicional espectáculo aéreo organizado para la fecha. "La multitud es increíble y el amor por nuestro país es más fuerte que nunca", sostuvo.

Más temprano, Trump había recordado que Estados Unidos fue construido gracias al "coraje, el sacrificio y la convicción inquebrantable de que todos los hombres fueron creados iguales".

Trump encabeza las celebraciones.(Foto: @WhiteHouse).

Estados Unidos celebró los 250 años de su independencia

Los festejos por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos se desarrollaron en distintas ciudades del país con desfiles, espectáculos aéreos, actos oficiales y celebraciones populares.

Trump envió un mensaje a sus compatriotas con la frase: "Feliz Día de la Independencia. Nuestro país está más fuerte que nunca", y destacó que los shows aéreos que forman parte de los festejos "alcanzaron un nivel nunca antes visto", y añadió: "!!!Que grandes pilotos, que gran equipo!!!!!".

En Washington, las actividades culminarán con un gran show de fuegos artificiales y un discurso de Donald Trump, en el marco de una de las conmemoraciones más importantes de la historia del país.