El Gobierno reacomoda su agenda, mientras Javier Milei viaja a Tucumán por el 9 de julio

Aunque habían anunciado para el martes a las 13 la primera reunión de la mesa política con Santilli en su nuevo rol de jefe de Gabinete, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió postergar el encuentro para este miércoles a las 17.

Tras la salida de Adorni, la nueva mesa política incorpora a Santilli y al secretario de Comunicación, Fabián Fernández, con el objetivo de diseñar la estrategia parlamentaria para concretar la sanción de la reforma electoral y la eliminación de las PASO. Además, se busca avanzar con los proyectos demorados referidos al régimen de subsidios de zonas frías y la modificación de la ley de inocencia fiscal.

Los demás integrantes siguen igual: Martín y Lule Menem, Patricia Bullrich, Ignacio Devitt y el asesor presidencial, aunque con menos poder de decisión, Santiago Caputo. Todos ellos serán parte del encuentro.

Allí definirán los proyectos que la Casa Rosada impulsará este miércoles a las 18 en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria convocada por el Senado, y los temas a tratar en la próxima sesión, que podría ser el jueves 16, justo antes del receso invernal del Congreso.

Milei, entre la vigilia del 9 de julio y los gobernadores del Pacto de Mayo

Javier Milei viajará a Tucumán por el Día de la Independencia (Foto: archivo).

En ese clima de relanzamiento del Gobierno, Milei volverá a viajar este miércoles a las 19 rumbo a Tucumán acompañado por gran parte del Gabinete. En esa ciudad, encabezará la vigilia que se llevará adelante desde las 00 en la histórica Casa de Tucumán para conmemorar el 210° aniversario del Día de la Independencia.

Milei y su comitiva serán recibidos alrededor de las 21 por el gobernador, Osvaldo Jaldo. A su vez, fueron invitados los 18 gobernadores que en el 9 de julio de 2024, en la misma Casa de Tucumán, firmaron los 10 puntos planteados por Milei en el Pacto de Mayo, que incluyen políticas de Estado libertarias.

Javier Milei, junto a los gobernadores que firmaron el Paco de Mayo (Foto: archivo).

Muchos de esos puntos ya se transformaron en ley, mientras que otros esperan ser tratados en el Congreso. En el primer caso, se mencionan la Ley Bases y la reforma laboral, en tanto que los proyectos de inviolabilidad de la propiedad privada o la reforma a la ley de inocencia fiscal y la reforma a la Carta Orgánica del BCRA aún esperan su debate y sanción.

Fuentes de la Casa Rosada afirmaron a A24.com que esperaban la confirmación de los gobernadores, en otro gesto que podría ser interpretado como un respaldo hacia Santilli como principal negociador del Gobierno con los mandatarios provinciales aliados.

En Balcarce 50 descuentan que la llave para concretar la eliminación de las PASO está en el apoyo de las provincias, ya que el proyecto genera divisiones en los bloques de diputados y senadores aliudos de la UCR y del PRO. En ese contexto, Santilli, en tándem con Eduardo "Lule" Menem e Ignacio Devitt, el nuevo vicejefe de gabinete de Interior, trabajan en la tarea.