En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Nordelta
Andis
JUSTICIA

Ordenan nuevos allanamientos en Nordelta por el escándalo en ANDIS

El juez federal amplió los procedimientos en los barrios privados La Isla y El Golf, en la causa que investiga presuntos sobornos vinculados a la droguería Suizo Argentina.

Ordenan nuevos allanamientos en Nordelta por el escándalo en ANDIS
Leé también Salió la primera encuesta sobre los audios del escándalo de la ANDIS con un llamativo resultado para Karina
salio la primera encuesta sobre los audios del escandalo de la andis con un llamativo resultado para karina

Fuentes judiciales confirmaron que efectivos del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad inspeccionaron las administraciones de los barrios privados La Isla y El Golf, además de la administración general del complejo. El operativo volvió a centrarse en la localidad de Tigre, donde reside la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina S.A., mencionada en los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo. Allí se buscó documentación que no había sido incautada en los procedimientos previos.

hermanos Kovalivker

El material recolectado será analizado tanto en el expediente principal, que instruye el fiscal federal Franco Picardi, sobre los presuntos sobornos, como en la causa paralela por la supuesta obstrucción de la Justicia atribuida al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis.

Los allanamientos del martes ya habían incluido a los mismos barrios privados, con el secuestro de cámaras y registros de accesos. Con esos elementos, Casanello intenta reconstruir la huida de Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina, quien abandonó su casa justo antes de que la Policía llegara a allanar e incautar su teléfono. En el domicilio se hallaron cajas de seguridad abiertas y vacías, con bandas elásticas en el lugar.

De Vincentis, acusado de encubrimiento, declaró que fueron los propios vigiladores de Nordelta quienes señalaron el auto de Jonathan mientras escapaba. El jefe de seguridad entregó dos teléfonos y las claves de acceso, que quedaron a disposición de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal), encargada del peritaje digital.

Jonathan Kovalivker, buscado desde el jueves pasado, se presentó recién el lunes en los tribunales de Comodoro Py acompañado por su abogado. Allí también entregó un celular, pero apagado y sin contraseña, lo que representa una dificultad para los especialistas. Su hermano Emmanuel, en tanto, había sido interceptado días atrás cuando intentaba salir del country con 266.000 dólares y 7 millones de pesos en sobres.

Además de los dispositivos de los Kovalivker, la Justicia cuenta con el teléfono de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, y con uno de Spagnuolo, en el que se detectaron mensajes eliminados. Todavía no se estableció si se trata de un intento de ocultar pruebas. Por ahora, la causa por presuntas coimas no tiene imputados ni detenidos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Nordelta Andis justicia
Notas relacionadas
Más allanamientos en la causa por posibles coimas en la ANDIS: investigan los registros de Nordelta
Guillermo Francos respondió en el Congreso sobre el escándalo en Andis: "Es una operación política"
Milei habló por primera vez de los audios de Spagnuolo: "Todo lo que dice es mentira"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar