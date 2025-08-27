Ordenan nuevos allanamientos en Nordelta por el escándalo en ANDIS

De Vincentis, acusado de encubrimiento, declaró que fueron los propios vigiladores de Nordelta quienes señalaron el auto de Jonathan mientras escapaba. El jefe de seguridad entregó dos teléfonos y las claves de acceso, que quedaron a disposición de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal), encargada del peritaje digital.

Jonathan Kovalivker, buscado desde el jueves pasado, se presentó recién el lunes en los tribunales de Comodoro Py acompañado por su abogado. Allí también entregó un celular, pero apagado y sin contraseña, lo que representa una dificultad para los especialistas. Su hermano Emmanuel, en tanto, había sido interceptado días atrás cuando intentaba salir del country con 266.000 dólares y 7 millones de pesos en sobres.

Además de los dispositivos de los Kovalivker, la Justicia cuenta con el teléfono de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, y con uno de Spagnuolo, en el que se detectaron mensajes eliminados. Todavía no se estableció si se trata de un intento de ocultar pruebas. Por ahora, la causa por presuntas coimas no tiene imputados ni detenidos.