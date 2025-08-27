En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Bono para jubilados
PREVISIONALES

Milei y los jubilados que NO van a cobrar el bono de $ 70.000 de ANSES

La Cámara de Diputados ratificó el veto presidencial a la ley 27.791, una normativa que había sido aprobada con el objetivo de mejorar los ingresos de los jubilados y pensionados en la Argentina. El proyecto contemplaba un aumento del 7,2% en las jubilaciones y una suba del 57,1% en el bono previsional, lo que hubiera elevado su valor a $110.000.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Milei y los jubilados que NO van a cobrar el bono de $ 70.000 de ANSES

La Cámara de Diputados ratificó el veto presidencial a la ley 27.791, una normativa que había sido aprobada con el objetivo de mejorar los ingresos de los jubilados y pensionados en la Argentina. El proyecto contemplaba un aumento del 7,2% en las jubilaciones y una suba del 57,1% en el bono previsional, lo que hubiera elevado su valor a $110.000.

Leé también Chau bono de $70.000 en septiembre: qué decidió Milei para los jubilados
Fin del bono de $70.000 en septiembre: qué decidió Milei para los jubilados

Sin embargo, con la confirmación del veto, esta mejora quedó sin efecto y, en consecuencia, los jubilados y pensionados deberán conformarse en septiembre con un ajuste del 1,9% en los haberes y la continuidad del bono de $70.000, siempre sujeto a los requisitos establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El alcance del bono previsional en septiembre

El bono de $70.000 se mantendrá como refuerzo para los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima. Con la última actualización, esa mínima se fijó en $320.277,17, a partir del aumento del 1,9% correspondiente a la inflación de julio.

Este bono está destinado a:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

  • Beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

  • Madres con siete hijos o más, que cobran la pensión no contributiva especial.

En todos los casos, el requisito central es que los haberes se ubiquen por debajo de la mínima establecida.

El bono proporcional

Quienes superen la jubilación mínima pero cobren menos de $390.277,17, percibirán un bono proporcional, de modo que la suma final alcance ese monto. Con esto, el Gobierno busca garantizar un piso de ingresos a los jubilados más vulnerables, aunque las asociaciones de adultos mayores cuestionan que el bono no se actualice frente a la inflación.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre?

Tras el veto a la ley, las cifras oficiales para septiembre quedaron definidas de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono).

  • PUAM: $326.221,74 ($256.221,74 de haber + $70.000 de bono).

  • PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 de haber + $70.000 de bono).

  • PNC por madre de siete hijos o más: $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono).

  • Jubilación máxima: $2.155.162,17 (con un leve incremento respecto de agosto, cuando era de $2.114.977,6).

Estos montos muestran que, pese a la incorporación del bono, la mayoría de los beneficiarios sigue recibiendo haberes muy por debajo de la canasta básica de los jubilados, calculada por organizaciones de la tercera edad en más de $700.000 mensuales.

El impacto del veto: debate político y social

El veto presidencial generó un fuerte debate. Por un lado, el Gobierno defendió la decisión argumentando que la actualización planteada en la ley era “fiscalmente inviable” en un contexto de déficit y restricciones presupuestarias. Según la Casa Rosada, aprobar la medida hubiese implicado un incremento inmediato en el gasto público superior a los $1,5 billones anuales.

Por otro lado, sectores opositores y organizaciones de jubilados consideraron que la medida es un golpe directo al bolsillo de los adultos mayores, quienes ya sufren el deterioro del poder adquisitivo frente a la inflación.

Calendario de pagos de ANSES en septiembre

Más allá de la controversia política, los jubilados esperan certezas respecto de sus cobros. La ANSES confirmó el cronograma de pagos para septiembre, que se desarrollará de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

El desafío de los jubilados frente a la inflación

Más allá de los números oficiales, la realidad cotidiana de los jubilados está marcada por la dificultad de sostener gastos básicos en un contexto de inflación persistente. La mayoría debe destinar gran parte de sus ingresos a medicamentos, servicios y alimentos, rubros que no paran de aumentar.

El bono de $70.000, aunque representa un alivio parcial, no logra compensar la pérdida acumulada del poder adquisitivo en los últimos años. Organizaciones de jubilados señalan que este esquema de refuerzos extraordinarios se ha convertido en una estrategia de emergencia para evitar un mayor deterioro, pero no resuelve de fondo la precariedad del sistema previsional.

Redacción A24
Por Redacción A24
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Bono para jubilados Jubilados Javier Milei
Notas relacionadas
ANSES septiembre: confirman un bono de $400.000, quiénes lo cobran y cómo tramitarlo
AUH de ANSES en SEPTIEMBRE: cómo obtener más de $400.000 con los cuatro BENEFICIOS EXTRA
Créditos para jubilados ANSES: cuánto podés pedir y cómo simular tu préstamo

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar