Política
Intendentes
Lomas de Zamora
ELECCIONES 2025

"Absurda idea": la reacción del intendente de Lomas de Zamora por la caravana que organizó Milei por el municipio

El intendente de Lomas de Zamora criticó la actividad presidencial en plena avenida Yrigoyen por el caos de tránsito que generó y criticó que es "la primera vez" que el presidente se acerca al municipio.

Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones

"Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones", lanzó Otermin contra Milei.
"Resulta absurda la idea de obstaculizar la avenida Yrigoyen (una de las más transitadas del Conurbano!) un día y horario laborable, molestando a la gente, a comerciantes, a padres que buscan a sus hijos en el jardín, etc, generando un caos de tránsito, para una actividad política que se debería organizar en un lugar adecuado", señaló Otermin en un comunicado que difundió en redes sociales.

Además, el jefe municipal reprochó el anuncio por parte de La Libertad Avanza (LLA) de una "caravana" presidencial, como parte de la campaña electoral, y lanzó que "sería la primera vez que venga en su presidencia".

Caravana Milei

"Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría que venga a laburar, a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien", ironizó Otermin.

Por otro lado, se refirió a las convocatorias a repudiar a Milei y afirmó: "Como intendente de Lomas de Zamora me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia". "Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia. Lomas de Zamora es pueblo de la paz. Por favor, que hoy esté todo en paz", señaló.

"Los que quieran expresar su rechazo a Milei, y a su forma de gobernar de mulos del FMI; los que quieran respaldar a los jubilados, a los discapacitados, a los estudiantes, a los trabajadores de la salud, los que quieran la verdadera libertad para nuestro hermoso país, están las urnas el domingo 7 de Septiembre", pidió y llamó a votar a la candidata de Fuerza Patria, Verónica Magario, y para el 26 de octubre, a Jorge Taiana.

"Es la mejor forma de dar un mensaje de amor por Argentina", expresó.

