"Absurda idea": la reacción del intendente de Lomas de Zamora por la caravana que organizó Milei por el municipio

Por otro lado, se refirió a las convocatorias a repudiar a Milei y afirmó: "Como intendente de Lomas de Zamora me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia". "Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia. Lomas de Zamora es pueblo de la paz. Por favor, que hoy esté todo en paz", señaló.

"Los que quieran expresar su rechazo a Milei, y a su forma de gobernar de mulos del FMI; los que quieran respaldar a los jubilados, a los discapacitados, a los estudiantes, a los trabajadores de la salud, los que quieran la verdadera libertad para nuestro hermoso país, están las urnas el domingo 7 de Septiembre", pidió y llamó a votar a la candidata de Fuerza Patria, Verónica Magario, y para el 26 de octubre, a Jorge Taiana.

"Es la mejor forma de dar un mensaje de amor por Argentina", expresó.