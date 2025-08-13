El Gobierno dispuso un aumento del 7,5% para docentes y no docentes universitarios

"En materia de salarios, las actualizaciones siguieron la pauta definida para el personal de la Administración Pública Nacional", explicó y detalló que "en diciembre de 2023, los gremios universitarios habían acordado con el gobierno anterior una paritaria del 0 % para febrero, en un gesto que expresaba la expectativa de que el candidato Sergio Massa resultara electo".

"Tras esa situación, el Gobierno nacional se comprometió a equiparar los haberes con la pauta del resto de los empleados estatales. En octubre de 2024, incluso, se ofreció un aumento del 6,8 %, que fue rechazado por las organizaciones sindicales y que igualmente se mantuvo. Entre enero de 2024 y mayo de 2025, el incremento acumulado alcanzó el 111,0 %", observó.

Y completó: "De manera diferenciada, los hospitales universitarios recibieron un aumento del 246 % en la función salud, que pasó de $14.403.479.661 en 2023 a $49.840.264.997 en 2024".

"En 2025, además de mantener el mismo crédito asignado en 2024, se dispuso una partida especial de $33.000 millones destinada a los hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires, reforzando su capacidad de atención médica y el desarrollo de las funciones de docencia e investigación", destacó.