El Gobierno dispuso un aumento del 7,5% para docentes y no docentes universitarios

El Gobierno aumentó 7,5% los salarios para los docentes y no docentes de las Universidades nacionales a percibir entre septiembre y noviembre, mientras que en el salario de agosto habrá un incremento de 3,95%.
El Gobierno dispuso un aumento del 7,5% para docentes y no docentes de universidades nacionales, que se aplicará entre septiembre y noviembre.
La UBA recuperó el primer lugar como la mejor universidad de América Latina. (Foto: archivo)
El Gobierno aumentó 7,5% los salarios para los docentes y no docentes de las Universidades nacionales a percibir entre septiembre y noviembre, mientras que en el salario de agosto habrá un incremento de 3,95%.
En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, indicó que de "forma complementaria se dispuso que el personal no docente percibirá sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo". "Para el personal docente, las dedicaciones exclusivas percibirán la suma fija excepcional de $25.000 por cargo, quedando asignado de forma proporcional al resto de las dedicaciones y cargos preuniversitarios", agregó.
De esa manera, destacaron que "desde el inicio de la gestión, el Gobierno nacional fortaleció las transferencias a las universidades nacionales" en busca de consolidar una "política orientada a garantizar su funcionamiento y desarrollo". "En 2024, además, se asignaron fondos adicionales por más de $23.000 millones para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias", sumó.
Además, contrastó la política actual con la del gobierno anterior: "En gastos de funcionamiento, durante todo el 2023 y pese a la inflación registrada ese año, el gobierno de Alberto Fernández no aplicó ninguna actualización. Desde diciembre de 2023, la actual gestión dispuso un aumento extraordinario que acumuló un 345%".
"En materia de salarios, las actualizaciones siguieron la pauta definida para el personal de la Administración Pública Nacional", explicó y detalló que "en diciembre de 2023, los gremios universitarios habían acordado con el gobierno anterior una paritaria del 0 % para febrero, en un gesto que expresaba la expectativa de que el candidato Sergio Massa resultara electo".
"Tras esa situación, el Gobierno nacional se comprometió a equiparar los haberes con la pauta del resto de los empleados estatales. En octubre de 2024, incluso, se ofreció un aumento del 6,8 %, que fue rechazado por las organizaciones sindicales y que igualmente se mantuvo. Entre enero de 2024 y mayo de 2025, el incremento acumulado alcanzó el 111,0 %", observó.
Y completó: "De manera diferenciada, los hospitales universitarios recibieron un aumento del 246 % en la función salud, que pasó de $14.403.479.661 en 2023 a $49.840.264.997 en 2024".
"En 2025, además de mantener el mismo crédito asignado en 2024, se dispuso una partida especial de $33.000 millones destinada a los hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires, reforzando su capacidad de atención médica y el desarrollo de las funciones de docencia e investigación", destacó.