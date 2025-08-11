Con un acto en La Plata, Javier Milei busca instalar a los candidatos libertarios en la Provincia

Con este acto en La Plata, el jefe de Estado busca consolidar el núcleo duro libertario y, al mismo tiempo, incrementar el conocimiento público de los candidatos bonaerenses, varios de los cuales tienen bajo nivel de reconocimiento en el electorado.

Esta será la segunda incursión de Milei en la campaña bonaerense. La primera fue un acto en La Matanza, considerado un bastión del peronismo, donde el Presidente posó con los candidatos seccionales y reforzó el discurso contra el kirchnerismo.

Quiénes estarán en el escenario junto a Presidente

El anfitrión del evento será Francisco Adorni, candidato de LLA para la Octava Sección Electoral, que abarca La Plata. Adorni es funcionario del Ministerio de Defensa y hermano del vocero presidencial Manuel Adorni.

Detrás de Milei se ubicarán también figuras nacionales y los postulantes de cada región de la provincia: Natalia Blanco (Segunda Sección); Maximiliano Bondarenko (Tercera Sección); Gonzalo Cabezas (Cuarta Sección); Guillermo Montenegro (Quinta Sección); Oscar Liberman (Sexta Sección); y Alejandro Speroni (Séptima Sección).

Cuándo son las elecciones legislativas 2025

La elección legislativa del 7 de septiembre es clave para Milei. No solo se pondrán en juego bancas en el Congreso nacional, sino que también se definirá el mapa político en la Legislatura bonaerense.

En el oficialismo libertario saben que la Tercera y Octava Sección Electoral son históricamente dominadas por el peronismo. Sin embargo, confían en que la interna del kirchnerismo pueda generar divisiones que beneficien a LLA.

En la Tercera Sección, por ejemplo, la candidata de Fuerza Patria será Verónica Magario, actual vicegobernadora bonaerense, mientras que en la Octava la disputa estará centrada en la figura de Francisco Adorni contra los referentes locales del peronismo y otras fuerzas opositoras.

El Presidente hablará al cierre, luego de las intervenciones de candidatos y dirigentes provinciales.