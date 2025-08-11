En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
La Plata
ELECCIONES 2025

Con un acto en La Plata, Javier Milei busca instalar a los candidatos libertarios en la Provincia

El Presidente encabezará el jueves un evento en el club Atenas para presentar a los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en el inicio formal de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

Con un acto en La Plata, Javier Milei busca instalar a los candidatos libertarios en la Provincia. (Foto: archivo)

El presidente Javier Milei desembarcará este jueves en la ciudad de La Plata para dar inicio formal a la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande e influyente del país. El acto, que se realizará en el club Atenas, marcará el inicio de una estrategia para nacionalizar la contienda y enfrentar directamente al kirchnerismo.

Milei llegará a la capital provincial cerca de las 18 horas, acompañado por todo su Gabinete y su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y jefa política del espacio libertario. La convocatoria espera reunir a unas 6.000 personas, en un escenario pensado para mostrar músculo político en un distrito históricamente adverso para el oficialismo.

Objetivo del acto de Milei y LLA: polarizar en el principal distrito del país

mileiveto
Con un acto en La Plata, Javier Milei busca instalar a los candidatos libertarios en la Provincia. (Foto: archivo)

La decisión de iniciar la campaña bonaerense en La Plata responde a una táctica definida por la mesa política de LLA: poner al Presidente al frente de los candidatos para reforzar su imagen y disputar votos en las zonas más pobladas de la provincia.

En las últimas semanas, Milei ya había dado señales de este rumbo con la presentación de los postulantes de las ocho secciones electorales en Villa Celina, La Matanza, bajo el lema “kirchnerismo nunca más”.

Con este acto en La Plata, el jefe de Estado busca consolidar el núcleo duro libertario y, al mismo tiempo, incrementar el conocimiento público de los candidatos bonaerenses, varios de los cuales tienen bajo nivel de reconocimiento en el electorado.

Esta será la segunda incursión de Milei en la campaña bonaerense. La primera fue un acto en La Matanza, considerado un bastión del peronismo, donde el Presidente posó con los candidatos seccionales y reforzó el discurso contra el kirchnerismo.

Quiénes estarán en el escenario junto a Presidente

El anfitrión del evento será Francisco Adorni, candidato de LLA para la Octava Sección Electoral, que abarca La Plata. Adorni es funcionario del Ministerio de Defensa y hermano del vocero presidencial Manuel Adorni.

Detrás de Milei se ubicarán también figuras nacionales y los postulantes de cada región de la provincia: Natalia Blanco (Segunda Sección); Maximiliano Bondarenko (Tercera Sección); Gonzalo Cabezas (Cuarta Sección); Guillermo Montenegro (Quinta Sección); Oscar Liberman (Sexta Sección); y Alejandro Speroni (Séptima Sección).

Cuándo son las elecciones legislativas 2025

La elección legislativa del 7 de septiembre es clave para Milei. No solo se pondrán en juego bancas en el Congreso nacional, sino que también se definirá el mapa político en la Legislatura bonaerense.

En el oficialismo libertario saben que la Tercera y Octava Sección Electoral son históricamente dominadas por el peronismo. Sin embargo, confían en que la interna del kirchnerismo pueda generar divisiones que beneficien a LLA.

En la Tercera Sección, por ejemplo, la candidata de Fuerza Patria será Verónica Magario, actual vicegobernadora bonaerense, mientras que en la Octava la disputa estará centrada en la figura de Francisco Adorni contra los referentes locales del peronismo y otras fuerzas opositoras.

El Presidente hablará al cierre, luego de las intervenciones de candidatos y dirigentes provinciales.

Se habló de
Javier Milei La Plata Elecciones 2025 La Libertad Avanza Provincia de Buenos Aires
