A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DRAMA

Andrea Rincón reveló por qué se peleó con Julieta Ortega y terminó internada: "Fue una cosa de locos"

Andrea Rincón contó en el stream de Martín Cirio cómo se quebró su amistad con Julieta Ortega. Todos los detalles.

27 abr 2026, 17:50
andrea rincon y julieta ortega
andrea rincon y julieta ortega

Andrea Rincón y Julieta Ortega fueron inseparables durante años, compartiendo proyectos y momentos personales que fortalecieron un vínculo muy profundo. Sin embargo, algo se quebró en el camino y ahora, en el stream de Martín Cirio, la actriz decidió contar qué fue lo que pasó entre ellas.

"Lo de Juleta me dolió mucho. Eso todavía lo estoy sanando. De hecho, en un momento termino internada porque me llaman cuando yo me desvinculo de un trabajo que teníamos juntas. Yo seguía siendo socia y estaba a mi nombre. No cobré un mango, obviamente, porque cuando fui le dije: 'Mirá, lo único que quiero es tu amistad, así que esperemos a que pase el tiempo. No quiero nada de esto'", relató con sinceridad.

Leé también

Escándalo total: así fue la violenta pelea de Andrea Rincón con un fisura

escandalo total: asi fue la violenta pelea de andrea rincon con un fisura

Andrea explicó que todo se complicó cuando recibió un llamado inesperado: "Y cuando me llama por teléfono una abogada de alguien que había participado en el programa diciéndome que si por favor podía ayudarla porque no le querían sacar unas cosas de una persona que había participado en el programa que quería borrar. Yo me cago toda, digo: 'Lo único que me falta es que no cobre un peso con esto, dijeron tres temporadas con algo'. Yo me fui de ese programa y ahí fue donde empezaron a estar más las rispideces".

La actriz recordó que esa situación derivó en un problema de salud: "Me llama una abogada de una actriz que participó ahí y cuando yo empiezo a escuchar los audios, empiezo a escuchar un montón de cosas que esta chica dice: 'Yo no quiero ir contra ellos porque son muy poderosos. Mirá, esto que le hicieron Andrea'. Ahí me baja la presión y a la semana caigo internada con un dolor muy fuerte en la espalda que no se me iba".

En medio de esa tensión, Rincón decidió ceder: "Me llama una persona y me dice: 'Mirá que no tenés que pagar nada'. Yo me pregunté: '¿Cómo yo no tengo que pagar nada?' Si yo te estoy dando los derechos de algo que es mío. Te lo estoy dando yo gratis. Todo era como una cosa de locos. Así que cedí los derechos para que no me hagan ningún tipo de problema".

Conmovida, Andrea confesó: "Fue como una rotura muy grande de corazón y todavía no me animé a sentarme a decir: 'Che, pasó esto, esto y esto, me enteré de esto, de esto y de esto'. No me gustó que lo haya hecho público".

Por último, expresó su dolor por cómo se interpretó la situación: "Para la gente es como si ella me hubiese ayudado y yo sería como una ingrata y no hay nada más lejos. Yo le dejé un programa que no cobré un mango y me fui de una manera horrenda. Entonces, digo: '¿Para qué hacés público algo que no hace falta?' ¿Por qué no venís y me hablas a mí? ¿Cuántos años de amistad tuvimos?".

Embed

Qué había contando Andrea Rincón sobre el fin de su amistad con Julieta Ortega

Andrea Rincón y Julieta Ortega construyendo una amistad sólida que se mantuvo durante años y en la que se acompañaron mutuamente en diferentes etapas de sus vidas.

Con el tiempo, esa relación se transformó y en una entrevista con LAM (América TV), Rincón explicó qué sucedió. Según contó, su acercamiento a la iglesia marcó un punto de inflexión en el vínculo. “Peleadas no estamos. No sé cómo explicarlo: yo tengo amigas de toda la vida de las cuales nunca me pelée y a veces las veo más, a veces menos", comenzó la actriz.

La distancia, aclaró, no se dio por un conflicto directo: "Yo no estoy peleada con ella. Sí en cuanto arranqué mucho mi camino con la iglesia, ella tomó como otro camino”. Ante la consulta de la cronista sobre si Julieta no acompañó su decisión espiritual, Andrea respondió: “No, qué se yo, no sé. Las personas van evolucionando y cada uno por ahí va tomando un camino distinto. A veces te encontrando y a veces te desencontrás, y más adelante en el camino te volvés a encontrar”.

En ese sentido, Rincón también habló de cómo transita su fe en relación con su familia: "No me banca mi papá y mi papá es mi papá. La gente tiene sus creencias y mi viejo es mi viejo, no lo puedo dejar de ver y lo tengo que acompañar y está con la enfermedad que tiene y todos sabemos. Mi familia es mi familia".

A pesar de la distancia, Andrea dejó en claro que el cariño hacia Julieta sigue intacto: “Yo a Julieta la amo. Tengo un amor incondicional por ella. Y te voy a decir algo: no hay nada que Julieta pueda hacer que haga que yo la deje de amar“.

Finalmente, reafirmó la fuerza de ese lazo: “A veces uno está más cercano a otras personas, a veces te alejás, a veces te juntas más. Hay amores que son para siempre, para mí el amor es amor y no deja de ser. Ella obvio que lo sabe. No hay nada, mi amor por ella es incondicional, me van a poder decir lo que sea y yo por ella mato y muero".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Andrea Rincón Julieta Ortega

Lo más visto