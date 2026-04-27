Oficial: Bono extraordinario ANSES

El cambio apunta a dar previsibilidad, pero también genera debate: si bien permite reaccionar más rápido ante subas de precios, el retraso de dos meses sigue siendo un punto crítico en escenarios inflacionarios altos.

Jubilación mínima: cuánto se cobra en mayo con el nuevo aumento

Con la suba del 3,38%, la jubilación mínima se ubicará en $393.174,10. Sin embargo, el dato clave está en el bono extraordinario que el Gobierno continúa otorgando.

Este refuerzo, que se mantiene en $70.000, eleva el ingreso total a:

$463.174,10 para quienes cobran la mínima completa

No obstante, este bono no se aplica de manera uniforme. Funciona como un complemento hasta alcanzar un tope determinado. Es decir, no todos los jubilados reciben el monto total del bono, sino solo la diferencia necesaria para llegar al piso establecido.

Por ejemplo, un jubilado con un haber de $420.000 no cobrará $70.000 adicionales, sino un monto menor que complete el ingreso hasta el límite fijado.

Jubilaciones más altas: aumento sin refuerzo adicional

En el otro extremo del sistema previsional, los haberes máximos también se actualizan con el mismo porcentaje del 3,38%, pero sin acceso al bono extraordinario.

A partir de mayo, la jubilación máxima alcanzará los $2.645.689,40.

Este segmento, compuesto por quienes realizaron aportes más elevados durante su vida laboral, queda excluido de los refuerzos, lo que marca una diferencia significativa respecto de los ingresos más bajos.

PUAM: quiénes pueden acceder y cuánto cobrarán

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) está destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con los años de aportes necesarios para jubilarse.

Se trata de una prestación con condiciones específicas, entre ellas:

No genera derecho a pensión por fallecimiento para el cónyuge

Impide trabajar en relación de dependencia mientras se percibe

En términos económicos, la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, por lo que su valor también se actualiza automáticamente.

Con el aumento de mayo:

Haber base: $314.539,27

Con bono: $384.539,27

De esta manera, los beneficiarios continúan recibiendo el refuerzo, aunque bajo las mismas condiciones de tope que rigen para jubilados.

Pensiones No Contributivas: nuevos valores y diferencias según el tipo

Dentro del universo previsional, las Pensiones No Contributivas (PNC) también reciben el impacto del aumento mensual.

Pensión por invalidez y vejez

Monto base: $275.221,87

Con bono: $345.221,87

Pensión para madres de siete hijos

Este caso presenta una particularidad: se equipara al haber mínimo jubilatorio, lo que implica que:

Monto base: $393.174,10

Con bono: $463.174,10

Esta equiparación busca garantizar un ingreso más alto para uno de los grupos históricamente más vulnerables del sistema.

Calendario de pagos ANSES: cuándo se cobra en mayo

El cronograma de pagos de mayo ya fue definido y presenta algunas particularidades debido a los feriados.

Pensiones No Contributivas

Se abonarán entre el 4 y el 8 de mayo, según la terminación del DNI

Jubilaciones y pensiones

Comienzan el 11 de mayo para documentos terminados en 0

para documentos terminados en 0 Se extienden de forma escalonada durante el mes

Cabe destacar que mayo incluye dos feriados relevantes:

1° de mayo (Día del Trabajador)

25 de mayo (Revolución de Mayo)

Estos días generan interrupciones en el calendario bancario, lo que puede modificar algunas fechas de cobro.

Los beneficiarios con haberes superiores al mínimo perciben sus ingresos en la última parte del mes.

Para consultar la fecha exacta, se puede acceder a:

Mi ANSES (con CUIL y clave)

Línea telefónica 130

Radiografía completa de los haberes en mayo 2026

A continuación, un resumen de los montos actualizados: