Milei recibió en Casa Rosada al presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi

En la foto que compartieron desde la cuenta de X "Oficina del Presidente", se ve al presidente Milei y a Fassi sonrientes y sosteniendo camisetas personalizadas, en un claro mensaje donde el Gobierno toma posición respecto al polémico suceso que marcó la fecha del fútbol argentino del fin de semana pasado.

El Presidente "comparte la visión de salvar el fútbol argentino y transformarlo en una actividad capaz de generar valor social, deportivo, cultural, económico y de infraestructura a la altura de las tendencias mundiales", indicaron desde Casa Rosada sobre el encuentro con Fassi.

Según indicaron, la convocatoria de Milei se produjo luego de una conferencia de prensa que Fassi dio el lunes pasado, en donde se planteó "la manera de fortalecer a los clubes argentinos" y Milei expresó que "todos los actores involucrados tienen que lograr que la competencia argentina de fútbol esté a la altura de las mejores ligas del mundo como Inglaterra, Francia, España, Italia y Alemania que es en donde se desempeñan los jugadores campeones del mundo y bicampeones de América".

milei fassi casa rosada sad futbol argentino.jpg

Por su parte, Andrés Fassi señaló que "independientemente de los formatos jurídicos, la clave está en los modelos de gestión que permitan hacer clubes fuertes con visión de crecimiento deportivo y desarrollo social".

Desde Gobierno destacaron los ejes de trabajo para la transformación del fútbol argentino, como una liga profesional autónoma, ingresos por derechos de televisión nacional e internacional, mejor infraestructura de centros deportivos y estadios, un distinto formato de torneos, fair play financiero, profesionalización y autonomía del arbitraje, inversión en fútbol formativo, seguridad en las tribunas con presencia de ambas hinchadas, respaldo patrimonial personal de quienes gestionan los clubes, y verdadera responsabilidad social de los clubes.

"La reconstrucción del fútbol argentino debe iniciarse con un gran debate que pueda sumar intereses y perspectivas que permitan marcar el camino de una visión estratégica para fortalecer a los clubes argentinos y hacer un fútbol moderno y de jerarquía", completaron desde Presidencia.

Las declaraciones de Fassi sobre el fútbol argentino

El lunes, el presidente de Talleres dio una conferencia de prensa para aclarar lo que había ocurrido el sábado en el partido contra Boca Juniors, aunque también expresó su opinión respecto a cómo se administra el fútbol argentino.

"La gente está cansada, el fútbol está cansado de que pasen cosas raras. Los hinchas están cansados", dijo Fassi y propuso hacer "un Congreso del Fútbol", en 30 a 45 días, "porque están por vencerse los derechos de televisión”, marcó.

“Pido un debate, que esté toda la familia del fútbol, los árbitros, los periodistas, todos los que tienen que ver con la industria del fútbol. Podemos cambiarle la cara al fútbol argentino”, agregó.

merentiel-navarro-boca-talleres_862x485.webp

Qué pasó en el partido Talleres-Córdoba: la agresión al árbitro Andrés Merlos

El partido, cargado de tensiones, finalizó 1-1 luego de un polémico gol de Boca que despertó el enojo de Andrés Fassi, dado que la pelota habría salido de la cancha antes de entrar al arco. Sin embargo, Merlos no lo vio así y el Xeneize marcó el primer tanto de la noche.

El empate llevó a definir el partido por penales, que le dieron la victoria a Boca Juniors; pero el verdadero escándalo ocurrió después. Andrés Merlos, árbitro del partido, denunció que Andrés Fassi, presidente de Talleres, ingresó al vestuario acompañado por dos hombres con armas de fuego para amenazarlo.

"Es lamentable, triste y doloroso lo que pasó. No hay explicación para lo que hace Fassi, tiene una impunidad increíble. Entraron dos personas a mi vestuario con un arma de fuego, faltó que apriete el gatillo", indicó el juez en una entrevista después del partido.

Y añadió: "Me empezaron a gritar y me decían que me iban a matar. Uno de los custodios mete la mano en el bolsillo y veo la culata de un arma".

Por su parte, Fassi negó las declaraciones de Merlos y dijo que fue el árbitro quien se comportó de manera violenta, propinando golpes.

boletin oficial afa merlo fassi.jpg La AFA emitió un comunicado sobre el conflicto entre el árbitro Andrés Merlo y el presidente de Talleres, Andrés Fassi, luego del partido con Boca. (foto: captura).

Qué dijo la AFA del escándalo después del partido Talleres-Boca

La pelea entre Andrés Fassi y Andrés Merlos escaló hasta el Tribunal de Disciplina de la AFA, que emitió un fallo para comunicar a través de su Boletín Oficial.

"Se autoriza al presidente del Club Talleres de Córdoba a formular su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario", indicaron en primera instancia.

Las autoridades también exigieron al club cordobés que brinde todos los datos que sean necesarios sobre los supuestos custodios que habrían acompañado al dirigente hasta el vestuario en el que discutió con el árbitro. "Se hace saber al Club Talleres de Córdoba, que deberá informar dentro del término de cinco días, nombres completos, cargo o función que desempeña en esa entidad la persona que menciona Andrés Merlos en su informe", aseguraron.

Para cerrar, le dedicaron el último punto del comunicado a la otra parte involucrada, a quien le exigieron documentación. "Se hace saber al árbitro Andrés Luis Merlos, que deberá adjuntar la denuncia mencionada en el informe", remarcaron.