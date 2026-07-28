"Bajá del poni, mami": Charlotte Caniggia y Solange Abraham se sacaron chispas en Gran Hermano

El enfrentamiento subió todavía más de tono cuando Charlotte volvió a tomar la palabra y cuestionó la popularidad de su compañera: "Te pensás que sos la reina, no te conoce nadie, mamá".

Pero el cruce no terminó allí. Charlotte continuó con sus críticas y defendió su lugar en el mundo del espectáculo: "Yo por bizarra y grasa, que no lo soy, porque soy la hija de Claudio Caniggia. Y vos sos una fantasma. Y tenés aire de diva de no sé qué. No sé qué te pasa a vos. Vos te pensás que podés decirle a todo el mundo que son plantas, cada uno es como es".

Más adelante, la hija de Claudio Caniggia volvió a apuntar contra Solange por su manera de comportarse dentro de la casa: "Sos inmadura, porque hacés esas burlas boludas que no dan".

La respuesta de Solange no tardó en llegar y nuevamente fue contundente: "Sos bizarra, quilombera y una grasa.Y envidiosa".

Por último, Charlotte cerró el fuerte intercambio con una frase todavía más contundente: "Sos mala gente. Y el karma existe y te va a volver en algún momento. Sos infumable".

Por qué Charlotte Caniggia fulminó a Sol Abraham en Gran Hermano

El clima volvió a tensarse dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras un fuerte cruce entre Sol Abraham y Charlotte Caniggia. La discusión entre ambas se transformó en uno de los episodios más intensos de los últimos días, sacando a la luz viejas diferencias, reproches acumulados y acusaciones que resonaron frente a todos los participantes.

El enfrentamiento comenzó durante una actividad grupal, cuando surgieron situaciones de la convivencia que habían generado incomodidad entre las jugadoras. En medio de esa dinámica, Charlotte decidió salir en defensa de Sebastián Cola, quien todavía permanecía en el reality y era uno de sus aliados más cercanos. Desde ese momento, la hija de Mariana Nannis apuntó directamente contra Sol Abraham y cuestionó su manera de jugar.

Sin rodeos, Charlotte la acusó de recurrir a estrategias que perjudicaban al resto y de provocar conflictos dentro del grupo. "La única que quiere ensuciar a gente sos vos, Sol, porque jugás sucio", lanzó con firmeza, dando inicio a un intercambio que rápidamente se tornó más agresivo.

En el ida y vuelta, Charlotte involucró también a Cinzia y Ema, recordando episodios pasados en los que, según ella, Sol había expuesto a otros compañeros. Entre ellos, mencionó el momento en que cuestionó a Manu por su reacción ante la muerte de su mascota: "El día que expusiste a Manu, que lloraba de mentira por su perro muerto, sos una forra, jugás sucio y ojalá que te vayas vos por sucia, por sucia de m..., porque jugás feo y sos mala persona".

La respuesta de Sol Abraham fue inmediata y cargada de críticas hacia Charlotte. La señaló por sus inseguridades y por mantener una actitud competitiva con otras mujeres del reality. "A mí, Charlotte, me parecés una planta, me parecés aparte una mujer muy insegura, muy insegura, que compite con las mujeres y qué coincidencia con mujeres lindas. Sos una insegura, sos una insegura, por algo decís que afuera tampoco tenés amigas".

Lejos de calmarse, la pelea siguió escalando. Sol insistió en que la personalidad de Charlotte estaba ligada al conflicto constante y lanzó otra dura frase: "Si buscamos tu nombre en el diccionario, aparece quilombo y bizarro, porque eso es lo que sos, quilombo, bizarro y grasa".

Charlotte no se quedó callada y defendió su forma de ser, cuestionando la imagen de su rival dentro del juego: "Yo soy transparente, nena, cosa que vos no sos. No sos transparente, no sos carismática y sos una fantasma, nena. Y ojalá te vayas por ensuciar a la gente, por sucia".

El cruce terminó con Sol reafirmando sus acusaciones y repitiendo que veía a Charlotte como una persona insegura y envidiosa: "Envidiosa, es una envidiosa, insegura. Andá al psicólogo, andá al psicólogo. Envidiosa, insegura".