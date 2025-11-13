Javier Milei: "Hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral-comercial con los Estados Unidos"

Las posibilidades de inversión en Argentina

Entre las oportunidades que tendría en Argentina, destacó a la minería, entre las que incluyó al "oro, el cobre, el litio, las tierras raras". "Tenemos el potencial de crear, de manera directa 1 millón de puestos de trabajo. Por eso, es tan importante una ley que vamos a estar mandando que tiene que ver con la ley de los periglaciares" y anticipó que esa iniciativa prevé "devolverle el federalismo a las provincias, y que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar" al criticar a los ambientalistas. Además, le atribuyó al gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Conejo, ser el impulsor de la normativa.

"Vamos a una modernización de nuestra red ferroviaria", anticipó y agregó a la explotación del uranio como otro sector a explotar para desarrollar energía nuclear. También agregó a "todo lo vinculado con la inteligencia artificial", al ponderar la inversión en Argentina de Open IA.

En cuanto a la reforma tributaria, pidió que el Congreso sancione "de una vez por toda la ley colchón" y ratificó el "envío de otro paquete tributario para bajarle los impuestos a los argentinos". Prometió que, de continuar por el sendero del superávit fiscal, "vamos a seguir bajando los impuestos". Además, criticó que con la legislación actual "somos todos culpables hasta que se demuestre lo contario".

Respecto a la reforma laboral, remarcó que "en la medida que tengamos mercados laborales mas flexibles, lo que va a permitir que la gente pueda encontrar empleo muy rápidamente" y pronóstico un escenario de "aluvión de divisas tan grande". En ese contexto, explicó que "la moneda se va a apreciar y van a tener reasignación de recursos al sector de servicios". Además, destacó que el tercer sector es el "más intensivo en trabajo" y anticipó que se va a "expandir mucho".

El "riesgo kuka" y el riesgo país

"Estamos cerrando la noche populista", dijo el Presidente al celebrar el resultado de las últimas elecciones del 26 de octubre y al hablarle a su electorado, expresó sobre su apoyo: "Los vamos a validar con los hechos, continuando siendo el Gobierno más reformista de la historia de la Argentina".

Y chicaneó a la oposición tras remarcar la suba de bonos y acciones argentinas después del resultado electoral: "Parece que sí había riesgo kuka". En cuanto al riesgo país, lanzó "inexorablemente, vamos a abatir al riesgo país, lo vamos a exterminar".

Noticia en desarrollo...