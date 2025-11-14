Pidieron la detención de Diego Spagnuolo y de otros implicados por la causa de la ANDIS

Embed

El ex funcionario insiste en que no se reconoce en los audios difundidos por el canal de streaming Carnaval, donde se lo escucharía hablando de supuestos retornos del 3% en compras de medicamentos. “Yo no recuerdo esa conversación”, repite. Según su versión, el material fue manipulado. Sin embargo, fuentes judiciales señalan que habría más material audiovisual comprometiéndolo directamente.

La acusación: presuntos pagos de coimas para quedarse con obras de la ANDIS

De acuerdo con la investigación, el fiscal Picardi sostiene que detectó un esquema donde empresarios pagaban sobornos para quedarse con obras y contrataciones dentro de la Agencia de Discapacidad. Entre los citados a indagatoria también figura el número dos de la ANDIS, Daniel Garbellini, acusado de haber montado un sistema paralelo de pedido de coimas.

La causa comenzó en agosto, tras la difusión de audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo describe cómo funcionarían estos presuntos retornos por parte de droguerías proveedoras del Estado. En esas conversaciones se mencionan nombres como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, aunque ninguno de ellos fue imputado.

andis Pidieron la detención y citaron a indagatoria a Diego Spagnuolo y a otros implicados por la causa de la ANDIS.

Qué se sabe hoy de Spagnuolo

Spagnuolo fue removido de su cargo por decreto del presidente Javier Milei tras conocerse los audios. Desde entonces, según trascendió, no volvió a hablar con el mandatario ni con miembros del Gobierno.

Actualmente vive en un country de Pilar y retomó su actividad privada como abogado. Antes de asumir en la ANDIS, tenía alrededor de 300 expedientes en trámite.