Javier Milei desmintió que se vaya a dar de baja al monotributo: "Son mentiras"

Cuando le volvieron a preguntaron sobre el monotributo, el presidente respondió: "Están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria, y guarda relación con las reformas que se hagan y la parte de la modernización laboral".

"Bajen un poco la ansiedad, los proyectos van a estar cuando tengan que estar. No se enganchen en las mentiras de periodistas mentirosos. Lo del monotributo es una mentira de los medios para generar ruido, los medios son enemigos del Gobierno porque les cortamos la pauta publicitaria", destacó Milei.

Manuel Adorni, también desestimó los rumores

Más temprano, el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también desestimó los rumores sobre “el fin del monotributo”. El funcionario apuntó contra “las declaraciones de un ruidoso gremialista que convocó a un paro sin haber leído la modernización laboral, que todavía no fue presentada”.

Adorni remarcó además que la iniciativa no incluirá cambios en la ley de empleo público, lo que —según dijo— hace “aún más llamativo” el llamado a una medida de fuerza.

El funcionario le pidió a los periodistas tomar como falsa la información que no sea proporcionada por el Gobierno. “Cualquier afirmación de una medida que no salga de los canales oficiales, a priori, es falsa, como lo del monotributo”, indicó.