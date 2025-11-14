En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Monotributo
Gobierno

Javier Milei desmintió que se vaya a dar de baja al monotributo: "Son mentiras"

El Presidente despejó las dudas sobre el tributo que incluye a más de cuatro millones de personas. De esta manera, rechazó cualquier alteración al sistema vigente.

Tras la circulación de versiones sobre una posible eliminación del monotributo, el presidente Javier Milei negó este viernes que su Gobierno esté evaluando esa medida. “Son mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas”, afirmó el mandatario al descartar cualquier cambio inmediato en el régimen.

Milei, que habló en un programa de streaming en Neura, pidió “bajar la ansiedad” y aseguró que los equipos técnicos continúan trabajando en la reforma tributaria y en la modernización laboral, pero que los proyectos serán presentados “cuando tengan que estar listos”.

"He escuchado en las últimas semanas un montón de cosas sobre la modernización laboral, que se hacía, que no se hacía, la verdad es que el proyecto está generado desde el ministerio de Economía, de Desregulación y la secretaría de Trabajo del ministerio de Capital Humano”, comentó el mandatario.

A su vez, Milei amplió: “Recién en la reunión de gabinete del miércoles, se aunaron los proyectos y hoy está en la Secretaría de Legal y Técnica para la confección final. Durante todos estos días, los medios estuvieron mintiendo abiertamente y que dicen que tiene fuentes, todo mentira".

Cuando le volvieron a preguntaron sobre el monotributo, el presidente respondió: "Están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria, y guarda relación con las reformas que se hagan y la parte de la modernización laboral".

"Bajen un poco la ansiedad, los proyectos van a estar cuando tengan que estar. No se enganchen en las mentiras de periodistas mentirosos. Lo del monotributo es una mentira de los medios para generar ruido, los medios son enemigos del Gobierno porque les cortamos la pauta publicitaria", destacó Milei.

Manuel Adorni, también desestimó los rumores

Más temprano, el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también desestimó los rumores sobre “el fin del monotributo”. El funcionario apuntó contra “las declaraciones de un ruidoso gremialista que convocó a un paro sin haber leído la modernización laboral, que todavía no fue presentada”.

Adorni remarcó además que la iniciativa no incluirá cambios en la ley de empleo público, lo que —según dijo— hace “aún más llamativo” el llamado a una medida de fuerza.

El funcionario le pidió a los periodistas tomar como falsa la información que no sea proporcionada por el Gobierno. “Cualquier afirmación de una medida que no salga de los canales oficiales, a priori, es falsa, como lo del monotributo”, indicó.

