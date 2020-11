"Militando la ignorancia": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial titulado "Militando la ignorancia", en Realidad Aumentada, Jonatan Viale analizó las flexibilizaciones que se concretaron en el marco de cuarentena por la pandemia, pese a que en las escuelas aún no hay clases. "En algún momento, nos resignamos a vivir en un país sin sentido común", opinó.

"Quería empezar con una imagen que, a nuestro humilde criterio, sintetiza la Argentina de hoy. Ayer reabrió oficialmente el Casino flotante de Puerto Madero y los juegos del Hipódromo de Palermo. Ya volvió el fútbol, el casino, el hipódromo, los shoppings, los hoteles alojamientos y el teatro, pero las clases presenciales son mucho 'despelote operativo'. En algún momento nos resignamos a vivir en un país sin sentido común".

"Hoy se cumplen 246 días sin clases presenciales, prácticamente un ciclo lectivo completo sin que los chicos pisen la escuela. La mejor respuesta que encontramos fue la palabra 'despelote', que dijo Kicillof. ¿A quién está encubriendo? A algunos gremios docentes que se convirtieron en verdaderas máquinas de impedir. Roberto Baradel, una vez por mes, sale a frenar la vuelta a las aulas con una entrevista por radio".

"Lo que hay que reconocerle a Baradel es una coherencia envidiable. Al tipo no le gusta trabajar y desde que asumió como secretario general de Suteba llevó adelante 178 días de paro. Con una mano en el corazón, ¿escuchaste a Baradel o algún gremialismo docente hablar en algún momento de los chicos?"

"No se trata solamente de los chicos, 250 días sin clases rompió la organización familiar. Por eso, la imagen de los casinos abiertos representa todo un modelo de país: juego mata educación. La discusión es mucho más profunda, es de valores. Cuando un chico razona que clases no hay, no va a conseguir trabajo y mejor vende paco en la esquina o sale de caño. En ese momento, jodiste a la sociedad para siempre y el problema de la inseguridad no se arregla aunque pongas 200 mil policías".

"Lo que está en debate en la Argentina no es Baradel, Acuña o Trotta, está en debate la cultura del estudio, el trabajo y el esfuerzo. Lamentablemente, a la gente que se esfuerza en este país no le va bien, porque hacer las cosas por derecha en Argentina no te garantizan nada, al contrario".

"¿Sabías que el Gobierno está liquidando los bonos en dólares de la Anses para bajar el precio del dólar 'contado con Liqui'? Son los bonos que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y los vende a una cotización ridículamente baja. ¿Sabés cómo se llama eso? Hacer pelota a la gente que trabajó. El gran problema de este país es que la persona que hace las cosas bien, la pasa mal. Desde lo más chiquito hasta lo más grande; pero todo se puede resolver yendo un ratito al Casino".